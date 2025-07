Demolka 6:0, 6:0, a teraz historyczny triumf Polki. Jasny sygnał dla Dawida Celta

Coraz mocniej swoją obecność w kobiecym tenisie zaznacza Linda Klimovicova. Młoda Polka w niedzielę pokonała w finale turnieju W75 w hiszpańskiej Vitorii Justinę Mikulskyte i sięgnęła po historyczny tytuł. Triumf znajdzie także odzwierciedlenie w rankingu WTA, gdzie może być już pewna sporego awansu. To jasny sygnał wysłany w kierunku do Dawida Celta - "puka ona" do drzwi kadry przed turniejem Billie Jean King Cup.