Deklasacja w starciu Jasmine Paolini. Pojedynek w Stuttgarcie zakończony po 64 minutach

W ostatnich tygodniach zrobiło się głośno o Jasmine Paolini. Najpierw Włoszka błysnęła podczas turnieju WTA 1000 w Miami. Zanotowała najlepszy singlowy występ w sezonie, docierając do półfinału imprezy. W ćwierćfinale pokonała Magdę Linette, a później uległa późniejszej triumfatorce imprezy - Arynie Sabalence. Tym bardziej niespodziewane było ogłoszenie, jakie pojawiło się kilka dni po zakończeniu rywalizacji na Florydzie. Po 10 latach zakończyła współpracę ze swoim trenerem - Renzo Furlanem .

Do Stuttgartu udała się już w towarzystwie nowego szkoleniowca - Marca Lopeza. Hiszpan należał do sztabu Rafaela Nadala w trakcie ostatnich lat kariery, razem zdobyli złoty medal igrzysk olimpijskich w Rio w grze podwójnej. Wyglądało to zatem na ciekawy ruch. Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera, Paolini rozegrała dzisiaj. Jej przeciwniczką w pierwszej rundzie niemieckiej imprezy WTA 500 okazała się rewelacja tegorocznego Australian Open - Eva Lys. 23-latka otrzymała dziką kartę od organizatorów. Jej przygoda z rozgrywkami przed własną publicznością nie potrwała jednak zbyt długo.