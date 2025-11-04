Pierwsza kolejka WTA Finals w grupie Aryny Sabalenki rozpoczęła się od pewnego zwycięstwa Białorusinki w starciu z Jasmine Paolini. Włoszka robiła, co mogła, ale odkąd nie wykorzystała okazji na 4:4 w pierwszym secie, później nie była już w stanie nawiązać rywalizacji z liderką rankingu. Ostateczny wynik brzmiał jak pogrom - 6:3, 6:1 na korzyść 27-latki. Ciekawym rezultatem zakończył się następny pojedynek, z udziałem dwóch Amerykanek. Jessica Pegula wzięła rewanż za porażkę w finale turnieju w Wuhan i pokonała Coco Gauff 6:3, 6:7(4), 6:2.

Dzięki takim wynikom to Sabalenka i Pegula stanęły dzisiaj przed szansą na to, by awansować do półfinału zmagań w Rijadzie już po drugiej serii fazy grupowej. Aryna była tak naprawdę zależna wyłącznie od siebie. Zwycięstwo w dwóch setach z Jessicą dawało jej miejsce w najlepszej "4" bez oglądania się na wynik starcia Gauff - Paolini. Połączenie wygranych tenisistki z Mińska oraz Jasmine dawało liderce rankingu pewne pierwsze miejsce na finiszu grupowych zmagań. Wtedy Pegula i Paolini grałyby w czwartek o drugą pozycję. Z kolei triumfy Jessiki oraz Coco zapewniały starszej z Amerykanek wygranie grupy. Wtedy Sabalenka i Gauff grałyby między sobą o lokatę premierowaną awansem do fazy pucharowej.

Tuż po godz. 15:00 czasu polskiego na korcie pojawiły się Coco i Jasmine. Włoszka nie mogła sobie pozwolić na porażkę bez straty partii. Taki wynik oznaczałby natychmiastową eliminację tenisistki z Italii, bez względu na rezultat starcia Aryna - Jessica. Zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego, która rywalizuje w Rijadzie także w deblu, chciała się zrewanżować mistrzyni Roland Garros 2025 za ostatnią porażkę poniesioną w Wuhan.

WTA Finals: Coco Gauff kontra Jasmine Paolini w meczu fazy grupowej

Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Od pierwszych minut zawodniczki miały sporo problemów przy własnym podaniu. Na "dzień dobry" Coco musiała wychodzić ze stanu 0-30, ale zrobiła to skutecznie, wygrywając cztery akcje z rzędu. Po zmianie stron Paolini została przełamana do zera. Jasmine chciała natychmiast odrobić stratę, miała 40-0 na returnie. Amerykanka znów zdołała jednak uciec z trudnego położenia i wyszła na 3:0. Początek czwartego rozdania zwiastował w końcu łatwiejszego gema dla serwującej. Włoszka prowadziła 40-15, a mimo to wplątała się w tarapaty. Obrończyni tytułu posiadała łącznie trzy okazje na cztery "oczka" przewagi. Ostatecznie tenisistka z Italii zagościła na tablicy wyników.

Od stanu 4:1 dla Coco, obserwowaliśmy podobny zryw Jasmine co w meczu z Aryną. Pojawiło się powrotne przełamanie w siódmym gemie i po zmianie stron mogła doprowadzić do wyrównania. Prowadziła już 40-0, to oznaczało trzy piłki z rzędu na 4:4. Od tego momentu Paolini nie zdobyła już ani jednego punktu w premierowej odsłonie. Włoszce brakowało odpowiedniej energii do wykańczania akcji, a Gauff to wykorzystała. Ostateczny wynik seta brzmiał 6:3 na korzyść Amerykanki.

Na starcie drugiej części pojedynku Jasmine zaczepiła się na grę. Utrzymała swoje podanie w pierwszym gemie, a po zmianie stron miała nawet 30-15 przy serwisie Coco. Później Amerykanka odzyskała jednak kontrolę nad wydarzeniami. W trakcie piątego rozdania Włoszka nie wykorzystała piłki na trzecie "oczko" i to się zemściło. Doszło do przełamania, po którym rozpoczęła się dominacja Gauff.

W następnych minutach tenisistka z USA wywalczyła jeszcze jednego breaka i już przy stanie 5:2 serwowała po zwycięstwo. Musiała jeszcze po drodze bronić piłki na odrobienie jednego przełamania, ale zrobiła to skutecznie. 21-latka zgarnęła trzy akcje z rzędu i zapewniła sobie triumf 6:3, 6:2. Taki rezultat oznacza, że Jasmine wypada z gry o półfinał WTA Finals w singlu, podobnie jak wczoraj Madison Keys.

Dokładny zapis relacji z meczu Coco Gauff - Jasmine Paolini jest dostępny TUTAJ. Turniej w Rijadzie zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Jasmine Paolini ADEK BERRY AFP

Aryna Sabalenka Artur Widak/Nur Photo AFP