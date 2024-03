Deklasacja w boju o finał. Rywalka Igi Świątek przerwała mecz i prosiła o pomoc

W drodze do półfinału Iga Świątek nie pozwoliła sobie na potknięcie . W czterech rundach nie straciła seta. Za turniejową burtę wyrzuciła kolejno Danielle Collins , Lindę Noskovą (rewanż za porażkę w tegorocznym Australian Open), Julię Putincewą i Caroline Wozniacki . Ten ostatni pojedynek zakończył się w trakcie drugiej partii po kreczu rywalki.

Na drodze Polski w boju o finał pojawiła się Marta Kostiuk . - Skoro dotarła do tej fazy turnieju, to znaczy, że na to zasłużyła - mówiła kurtuazyjnie Iga dzień przed konfrontacją.