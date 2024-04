Poruszenie w sprawie Polek. Iga Świątek wykonała swoje zadanie

Tenisistki skupiły się na grze w reprezentacji. Do naszej kadry narodowej dołączyła po dwuletniej przerwie pierwsza rakieta świata - Iga Świątek. W rozgrywkach udział biorą również Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa. Jak zaznaczał w mediach kapitan zespołu - Dawid Celt, celem "Biało-Czerwonych" jest wywalczenie awansu do turnieju finałowego, który odbędzie się w listopadzie w hiszpańskiej Sewilli. Polska rywalizuje w Biel ze Szwajcarią, która w rankingu narodowych zespołów prowadzonym przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) zajmuje trzecią pozycję. Na 17. miejscu znajdują się nasze rodaczki.

"Jak popatrzymy na rankingi, na składy, to możemy ten mecz interpretować na różne sposoby. Moim zdaniem jesteśmy faworytem, pojedziemy tam zrealizować nasz cel. Zawsze jak wychodzimy na kort, to gramy o zwycięstwo i tak samo będzie w Szwajcarii. Jak popatrzymy na składy, które wystąpią w Biel, to nasza drużyna wygląda bardzo solidnie, ale papier przyjmie wszystko, a my będziemy musieli wykonać naprawdę dużo pracy, żeby przenieść potencjał na piątkowo-sobotnią rywalizację. Mamy tam być bardzo dobrze przygotowani, aktywni i odważni" - mówił Celt, cytowany przez stację Eurosport.