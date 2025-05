Magdalena Fręch miała dziś zmierzyć się w meczu pierwszej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu z Beatriz Haddad Maią. Ich pojedynek został jedna odwołany. Z rywalizacji w ostatniej chwili wycofała się bowiem Elina Switolina, co doprowadziło do przetasowań w drabince. W efekcie Brazylijka zagra z Clarą Tauson, a nasza reprezentantka musi czekać na wyłonienie swojej nowej rywalki. Rywalizacja w Straburgu to ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem.