Decyzja Paolini niesie się po świecie. Szybko wspomniano Tomasza Wiktorowskiego

Zaskakująca decyzja Jasmine Paolini. Trener, który doprowadził ją do największych sukcesów, odchodzi

Jasmine może i spisywała się słabiej, ale też miała problemy zdrowotne, w Dubaju, w starciu z Sofią Kenin, doznała kontuzji stawu skokowego. W żadnym turnieju nie przegrała jednak pierwszego spotkania, co zdarzyło się Coco Gauff czy Arynie Sabalence , błysnęła jednak dopiero w Miami. Dotarła do półfinału, swojego pierwszego w WTA 1000 od zeszłorocznego Dubaju, tu zatrzymała ją niesamowita Sabalenka .

I tuż po powrocie do Europy ogłosiła swoje rozstanie z Renzo Furlanem, z którym pracowała już w 2015 roku, a później na stałe - od 2020. Wtedy zajmowała miejsce pod koniec pierwszej setki rankingu WTA, jeszcze na początku 2021 roku musiała grać eliminacje w WTA 500 w Adelajdzie, ledwo co zakwalifikowała się do głównej drabinki w Melbourne.