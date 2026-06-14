Decyzja jeszcze przed finałem. Majchrzak już nagrodzony. Jest komunikat ATP

Cztery dni temu Kamil Majchrzak był o krok od pożegnania się z turniejem ATP 250 w 's-Hertogenbosch na etapie pierwszej rundy. Nasz reprezentant musiał bronić meczbola w starciu z Otto Virtanenem. Polak wyszedł jednak z opresji i zrewanżował się Finowi za przegraną w półfinale ATP Challenger 125 w Birmingham. Środowe zwycięstwo dodało sporo otuchy 30-latkowi. W kolejnych fazach błyszczał na korcie. Najpierw nie dał szans Jamesowi McCabe'owi, a potem pokonał dwóch tenisistów z czołowej "10" rankingu.

W piątek wyeliminował rozstawionego z "1" Felixa Auger-Aliassime, a wczoraj uporał się z turniejową "3" - Daniiłem Miedwiediewem. Majchrzak wygrał premierową partię po tie-breaku, a w drugiej zgarnął sześć gemów na koniec i zapisał na koncie zwycięstwo 7:6(4), 6:1. W ten sposób Kamil po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy głównego cyklu ATP. Dziś nie przed godz. 14:30 czeka go starcie z numerem "2" zmagań w Holandii - Alexem de Minaurem.

Jeśli Polak sięgnie po swój premierowy tytuł tej rangi, dokona tego w spektakularnym stylu, ogrywając trzech najwyżej rozstawionych zawodników, w dodatku będących z TOP 10. Dodatkową stawką dla naszego reprezentanta jest debiut w najlepszej "50" męskiego zestawienia. Majchrzak znalazł się przed taką szansą pod koniec marca, ale wówczas w meczu o zagwarantowanie sobie miejsca w takim gronie uległ Quentinowi Halysowi. Teraz okoliczności na taki awans są jeszcze bardziej wyjątkowe. Wkrótce przekonamy się, jak Kamil poradzi sobie w starciu z Australijczykiem.

Organizatorzy ATP 500 w Queen's Club z nagrodą dla Majchrzaka

Tymczasem wczoraj dotarł radosny komunikat ws. 30-latka, prosto z Londynu. Podczas ceremonii losowania drabinki ATP 500 w Queen's Club okazało się, że nasz reprezentant otrzymał specjalną przepustkę, która zapewniła mu udział w głównych zmaganiach. Majchrzak nie dostał się do nich na podstawie rankingu, w teorii powinien grać w eliminacjach. Polak radzi sobie jednak świetnie w 's-Hertogenbosch i nie mógłby wziąć udziału w kwalifikacjach do londyńskich rozgrywek. Organizatorzy imprezy na Wyspach Brytyjskich postanowili nagrodzić 30-latka, od razu zapewniając mu miejsce w głównych zmaganiach. Informacja została potwierdzona na stronie ATP, gdzie zamieszczono komunikat z turniejową drabinką. Przy nazwisku Kamila pojawiło się oznaczenie SE, czyli Special Exempt.

Losowanie przyniosło wymagającego rywala dla naszego reprezentanta. W pierwszej rundzie Polak trafił na rozstawionego z "2" Jiriego Leheckę, który rok temu dotarł do finału zmagań rangi "500", ulegając w decydującym starciu Carlosowi Alcarazowi. Swojego przeciwnika, tyle że w meczu otwarcia ATP 500 w niemieckim Halle, poznał także Hubert Hurkacz. Wrocławianina też czeka trudne zadanie. Po drugiej stronie siatki zamelduje się turniejowa "8" - Andriej Rublow. Dobrą informacją jest również powrót Jana Zielińskiego po problemach zdrowotnych. Polak i Luke Johnson otrzymali dziką kartę od organizatorów rozgrywek w Queen's Club. W premierowej fazie debla trafili na duet Jiri Lehecka/Jakub Mensik.

Rozwiń

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Alex De Minaur William West AFP

Jiri Lehecka DAVID GRAY / AFP AFP





Daniil Medvedev - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport