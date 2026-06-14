Decyzja jeszcze przed finałem. Majchrzak już nagrodzony. Jest komunikat ATP

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Ostatnie dni są rewelacyjne dla Kamila Majchrzaka. Nasz reprezentant pokonał dwóch tenisistów z TOP 10 rankingu. Wczoraj nie dał szans Daniiłowi Miedwiediewowi, deklasując go w drugim secie. Dzięki temu Polak zagwarantował sobie pierwszy w karierze awans do finału głównego cyklu ATP. To nie koniec świetnych informacji dla zawodnika pochodzącego z Piotrkowa Trybunalskiego. Na stronie męskich rozgrywek pojawił się komunikat, który przyniósł radosną nowinę dla 30-latka.

Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze awansował do finału turnieju głównego cyklu ATP
Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze awansował do finału turnieju głównego cyklu ATPMARCIN CHOLEWINSKI/ NEWSPIX.PLNewspix.pl

Cztery dni temu Kamil Majchrzak był o krok od pożegnania się z turniejem ATP 250 w 's-Hertogenbosch na etapie pierwszej rundy. Nasz reprezentant musiał bronić meczbola w starciu z Otto Virtanenem. Polak wyszedł jednak z opresji i zrewanżował się Finowi za przegraną w półfinale ATP Challenger 125 w Birmingham. Środowe zwycięstwo dodało sporo otuchy 30-latkowi. W kolejnych fazach błyszczał na korcie. Najpierw nie dał szans Jamesowi McCabe'owi, a potem pokonał dwóch tenisistów z czołowej "10" rankingu.

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Andrzej Grupa

W piątek wyeliminował rozstawionego z "1" Felixa Auger-Aliassime, a wczoraj uporał się z turniejową "3" - Daniiłem Miedwiediewem. Majchrzak wygrał premierową partię po tie-breaku, a w drugiej zgarnął sześć gemów na koniec i zapisał na koncie zwycięstwo 7:6(4), 6:1. W ten sposób Kamil po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy głównego cyklu ATP. Dziś nie przed godz. 14:30 czeka go starcie z numerem "2" zmagań w Holandii - Alexem de Minaurem.

Jeśli Polak sięgnie po swój premierowy tytuł tej rangi, dokona tego w spektakularnym stylu, ogrywając trzech najwyżej rozstawionych zawodników, w dodatku będących z TOP 10. Dodatkową stawką dla naszego reprezentanta jest debiut w najlepszej "50" męskiego zestawienia. Majchrzak znalazł się przed taką szansą pod koniec marca, ale wówczas w meczu o zagwarantowanie sobie miejsca w takim gronie uległ Quentinowi Halysowi. Teraz okoliczności na taki awans są jeszcze bardziej wyjątkowe. Wkrótce przekonamy się, jak Kamil poradzi sobie w starciu z Australijczykiem.

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Organizatorzy ATP 500 w Queen's Club z nagrodą dla Majchrzaka

Tymczasem wczoraj dotarł radosny komunikat ws. 30-latka, prosto z Londynu. Podczas ceremonii losowania drabinki ATP 500 w Queen's Club okazało się, że nasz reprezentant otrzymał specjalną przepustkę, która zapewniła mu udział w głównych zmaganiach. Majchrzak nie dostał się do nich na podstawie rankingu, w teorii powinien grać w eliminacjach. Polak radzi sobie jednak świetnie w 's-Hertogenbosch i nie mógłby wziąć udziału w kwalifikacjach do londyńskich rozgrywek. Organizatorzy imprezy na Wyspach Brytyjskich postanowili nagrodzić 30-latka, od razu zapewniając mu miejsce w głównych zmaganiach. Informacja została potwierdzona na stronie ATP, gdzie zamieszczono komunikat z turniejową drabinką. Przy nazwisku Kamila pojawiło się oznaczenie SE, czyli Special Exempt.

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Mateusz Stańczyk

Losowanie przyniosło wymagającego rywala dla naszego reprezentanta. W pierwszej rundzie Polak trafił na rozstawionego z "2" Jiriego Leheckę, który rok temu dotarł do finału zmagań rangi "500", ulegając w decydującym starciu Carlosowi Alcarazowi. Swojego przeciwnika, tyle że w meczu otwarcia ATP 500 w niemieckim Halle, poznał także Hubert Hurkacz. Wrocławianina też czeka trudne zadanie. Po drugiej stronie siatki zamelduje się turniejowa "8" - Andriej Rublow. Dobrą informacją jest również powrót Jana Zielińskiego po problemach zdrowotnych. Polak i Luke Johnson otrzymali dziką kartę od organizatorów rozgrywek w Queen's Club. W premierowej fazie debla trafili na duet Jiri Lehecka/Jakub Mensik.

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Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
tenisista w różowej koszulce i czapce podczas meczu, na tle niebieskiego kortu z żółto-zielonym napisem w tle
Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Młody mężczyzna w sportowej koszulce i bordowej czapce z daszkiem ociera dłoń o twarz, stojąc na korcie tenisowym podczas meczu. Jego wyraz twarzy wskazuje na skupienie lub zmęczenie.
Alex De MinaurWilliam WestAFP
Jiri Lehecka
Jiri LeheckaDAVID GRAY / AFPAFP


Daniil Medvedev - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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