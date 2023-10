Decyzja Igi wywoła lawinę. Polska może mieć problem na igrzyskach

Magda Linette jest najwyżej klasyfikowaną deblistką. Tylko z kim miałaby stworzyć duet?

Linette rozegrała 12 turniejów, połowę z nich w duecie z Bernardą Perą. Razem awansowały do półfinałów w Miami i Birmingham oraz do ćwierćfinału US Open. - Nie grałam wcale wielu turniejów, za to często daleko w nich dochodziłam. Debel to dla mnie duża frajda, a jeśli nie muszę wystąpić dwa razy jednego dnia, to nie sprawia mi to problemów. Mecze są krótsze i łatwiejsze niż gdybym trenowała, a przy okazji zarobiłam ponad 200 tys. dolarów. Gdy wyznaczyli mi w Miami singiel i debel tego samego dnia, to nie było jednak przyjemnie - mówi poznanianka.