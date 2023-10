Terminarz Igi Świątek jest niezwykle napięty. Zaledwie w niedzielę Polka świętowała triumf w Pekin WTA, a już musi szykować się do dalszych startów. W finale turnieju 22-latka bez najmniejszych problemów pokonała Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2 i dopisała do swojej pokaźnej kolekcji kolejny tytuł. Było to jej pierwsze zwycięstwo w turnieju rangi WTA 1000 w tym sezonie, a szóste w karierze.