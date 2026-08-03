Magdalena Fręch rozpoczęła tegoroczne tournee po Ameryce Północnej od występu w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Nasza reprezentantka pokonała tam Ann Li, mimo że miała dotychczas z Amerykanką bilans 0-5 w bezpośrednich pojedynkach. Na dodatek tenisistka z USA posiadała piłkę na 5:0 w pierwszej partii. Ostatecznie Polka wygrała dwudniową rywalizację bez straty seta - 6:4, 6:3. Później zawodniczka pochodząca z Łodzi zaprezentowała się ze świetnej strony podczas premierowej odsłony starcia z rozstawioną z "1" Jessicą Pegulą. Finalnie to jednak trzecia rakieta świata triumfowała 3:6, 6:3, 6:0.

Drabinka turnieju WTA 1000 w Toronto ułożyła się w taki sposób, że obie mogły na siebie trafić już w... drugiej rundzie. Pegula czekała w 1/32 finału na zwyciężczynię meczu Magdalena Fręch - Leolia Jeanjean. Tenisistka z Francji plasuje się na 117. miejscu w rankingu, musiała się przedzierać przez eliminacje. W spotkaniu rozpoczętym w niedzielę czasu lokalnego, Jeanjean stawiała jednak solidny opór 48. rakiecie świata. Przy stanie 4:4 w pierwszej partii potyczka została przerwana z powodu pogody. Wznowienie zaplanowano kilkanaście godzin później, po godz. 20:30 czasu polskiego.

WTA Toronto: Magdalena Fręch kontra Leolia Jeanjean w pierwszej rundzie

Dziś nad kortami w Toronto dominowało słońce, ale tenisistki musiały się mierzyć z silnymi podmuchami wiatru. Pierwsze minuty wyglądały optymistycznie z perspektywy Magdaleny. Od razu wywalczyła przełamanie, dzięki czemu serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. W dziesiątym gemie pojawił się setbol dla Polki, ale nie udało się go wykorzystać. Leolia odrobiła stratę, wyrównała na 5:5. Końcówka partii należała jednak do naszej reprezentantki. Ostatecznie Fręch triumfowała 7:5 w pierwszej odsłonie pojedynku. Po zakończonej partii 48. rakieta świata otrzymała jeszcze kilka wskazówek od trenera Andrzeja Kobierskiego. Tuż obok siedział Piotr Sierzputowski, od niedawna szkoleniowiec Jeleny Ostapenko.

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Na starcie drugiej części potyczki obie tenisistki utrzymały swoje podania. Więcej problemów miała Fręch, która musiała wracać ze stanu 15-30, walcząc na przewagi. Tuż przed zmianą stron doszło do przełamania na korzyść Polki, mimo że Francuzka posiadała piłkę na 2:1. Później Magdalena w pewnym stylu potwierdziła różnicę breaka i zrobiło się 3:1 dla naszej reprezentantki. Jeanjean nie zamierzała się jednak poddawać. W szóstym gemie obroniła dwie szanse na 4:2 dla Fręch i doprowadziła do remisu.

Po chwili Leolia mogła nawet wyjść na prowadzenie, ale ostatecznie 48. rakieta świata odzyskała przewagę przełamania. Od tamtej pory Magdalena na dobre przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Do końca spotkania nie straciła już ani jednego "oczka". Finalnie triumfowała 7:5, 6:3 po 123 minutach rywalizacji. Dzięki temu będzie miała okazję do rewanżu na Jessice Peguli za przegraną sprzed kilku dni. Tym razem stawką będzie awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Toronto.

Magdalena Fręch IZHAR KHAN AFP

Leolia Jeanjean AFP

Jessica Pegula ANGELA WEISS AFP





Magdalena Fręch - Anna Kalinska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport