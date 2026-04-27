Na poniedziałek organizatorzy Mutua Madrid Open zaplanowali wszystkie spotkania 1/8 finału w zmaganiach kobiecych. Już bez reprezentantek Polski, bo Magda Linette i Magdalena Fręch pożegnały się z turniejem w drugiej rundzie, a Iga Świątek - w trzeciej. Raszynianka skreczowała w trzecim secie starcia z Ann Li, miała problemy zdrowotne, podobnie jak i inne tenisistki uczestniczące w tym turnieju. Także i Coco Gauff, której groził taki sam koniec w niedzielę, w 1/16 finału. Pomogły suplementy medyczne, zdołała dokończyć spotkanie. Mało tego, odmieniła jego losy, pokonała Soranę Cirsteę.

A mecze Coco Gauff były istotne także z perspektywy Igi Świątek. Polka w ostatniej aktualizacji zajmowała w rankingu WTA czwarte miejsce, ale miała minimalną stratę do Amerykanki. Tyle że teraz Gauff broniła w Madrycie punktów za zeszłoroczny finał. A Iga - "tylko" za półfinał, który zresztą gładko, 1:6, 1:6 przegrała z Coco.

To zaś sprawiało, że jeszcze dziś to Polka w klasyfikacji "na żywo" była przed 22-latką. Gauff musiała dojść na Caja Magica do półfinału, by nie spaść w kolejnym notowaniu na czwartą pozycję.

Jakie to ma znacznie? Może być ważne w kontekście rozstawień na French Open. Dojdzie jeszcze turniej w Rzymie, tam Gauff też była rok temu w finale, Świątek - tylko w trzeciej rundzie. Amerykance może jednak grozić spadek nawet poza czwórkę przed Garrosem, jeśli nie wypadnie dobrze w tych dwóch imprezach WTA 1000. A to sprawi, że już na etapie ćwierćfinału wpadnie np. na Sabalenkę czy Rybakinę.

WTA 1000 w Madrycie. Coco Gauff kontra Linda Noskova na Caja Magica. Potężne zwroty akcji

Dziś zaś miała wyraźnie pod górę. Przegrała pierwszego seta 4:6, zdecydowało jedno jedyne przełamanie, w piątym gemie. Noskova grała tak, jak w zeszłym roku w Pekinie. Tam awansowała do finału jednego z największych turniejów w tourze, znakomicie funkcjonował jej serwis. I teraz też pomagał. Miała już piłki setowe na 6:3, nawet dwie, skończyła jednak partię otwarcie wynikiem 6:4.

Problemy pojawiły się jednak tuż po tym, jak sama nie wykorzystała kolejnego break pointa, w trzecim gemie. Mogło być 2:1 dla niej, za chwilę zrobiło się 1:6. Coś, co w tenisie - zwłaszcza kobiecym - czasami się zdarza. Linda nie potrafiła oczyścić głowy ze zmarnowanej szansy, Gauff zaczęła spokojniej przebijać piłkę.

Odskoczyła na 4:1 w trzeciej partii, z dwoma przełamaniami. I wydawało się, że kwestia awansu jest już przesądzona.

Coco Gauff

Noskova przełamała Amerykankę pierwszy raz w tym secie, za chwilę też i drugi. Nagle Gauff zaczęła fatalnie serwować, jej rywalka - przeciwnie. Noskova prowadziła 5:4, Gauff pod presją serwowała. I miała stan 30-30, była o dwie piłki od odpadnięcia z turnieju. A wtedy pojawił się najpierw as, a później świetny forhend po returnie Czeszki. I musiały grać dalej.

Ostatecznie decydował tie-break, tego świetnie zaczęła Gauff. Grała pewnie, Czeszka chciała ryzykować, wyrzucała piłki. Stąd i szybkie 3-0 dla Amerykanki.

A później Noskova była jednak bardziej zrównoważona w grze, trafiała, prowokowała Gauff. Prowadziła 5:4, Amerykanka wyrównała. Decydowało się, która uzyska meczbola. Serwowała Coco, szachowały się wysokimi topspinami. I to jednak Gauff wyrzuciła.

A za chwilę popełniła kolejny błąd. I stało się. Wynik 6:4, 1:6, 7:6 (5) dla Noskovej oznacza, że Iga Świątek 4 maja znów będzie trzecią zawodniczką na świecie.

Coco Gauff

Linda Noskova

