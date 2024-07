Debiut Fręch na igrzyskach i od razu taki mecz. Kapitalna walka, dwa meczbole obronione

W ubiegłym tygodniu Magdalena Fręch po raz pierwszy w karierze zameldowała się w finale turnieju w głównym cyklu WTA. Do tej pory miała okazję zagrać w meczu o tytuł tylko w zmaganiach rangi WTA 125, kwalifikujących się do rozgrywek Challengerowych. Do tego wszystkiego doszły wyjątkowe okoliczności - po raz pierwszy w turnieju o takiej stawce doszło do finałowej potyczki z udziałem dwóch reprezentantek naszego kraju. I chociaż ostatecznie impreza WTA 250 w Pradze trafiła w ręce Magdy Linette, to łodzianka z pewnością mogła być bardzo zadowolona z tego, czego udało jej się dokonać w ciągu kilku dni. Przerwała passę pięciu porażek z rzędu i od poniedziałku ponownie wskoczy do najlepszej "50" rankingu WTA.

