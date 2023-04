Dawna gwiazda wraca do wielkiej gry. Będzie tam, gdzie i Iga Świątek

29-letnia dziś Eugenie Bouchard po raz pierwszy zachwyciła świat jako nastolatka, kiedy to w latach 2011-2012 zdobyła łącznie aż trzy tytuły w ramach zmagań juniorek na słynnym turnieju w Wimbledonie - dwa w deblu i jeden w singlu. Potem zaś wydawało się, że będzie tylko lepiej.

W roku 2014 osiągnęła szczyt formy - wygrała swój pierwszy (i jedyny jak dotychczas) turniej WTA, który odbywał się w Norymberdze, a ponadto doszła do finału "zwykłego" Wimbledonu oraz półfinałów Australian Open i Rolanda Garrosa. To wszystko zaś zaowocowało osiągnięciem piątej pozycji w światowym rankingu.

Potem nie było już jednak tak kolorowo - liczne kontuzje przyczyniły się do tego, że Kanadyjka wypadła z tenisowego topu i obecnie jest dopiero w trzeciej setce wspomnianej wyżej klasyfikacji. Na fanów Bouchard czeka jednak niebawem bardzo miły akcent związany z ich ulubienicą.

AP / © 2023 Associated Press

Świątek po triumfie w Stuttgarcie: Nie spodziewałam się, że wygram. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Eugenie Bouchard zagra na turnieju w Madrycie. Pokaz umiejętności w kwalifikacjach

Sportsmenka z Ameryki Północnej przebrnęła bowiem właśnie eliminacje do turnieju WTA w Madrycie - jest to impreza rangi 1000, a więc ciesząca się bez wątpienia sporym prestiżem. Trzeba przyznać, że Eugenie Bouchard miała trochę z górki - choć i bez nagłego splotu wydarzeń zapewne by sobie poradziła.