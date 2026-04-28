Dawid Celt nagle zaczął mówić o Świątek. I ujawnił: Nie wszyscy wiedzą

Po pokonaniu Ukrainki Darii Snigur Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie Mutua Madrid Open. Tam czekała na nią Ann Li. W pierwszym secie Amerykanka sprawiła niemałą niespodziankę, wygrywając w tie-breaku 7:4. W drugiej Partii to mistrzyni Wimbledonu była górą (6:2).

I kiedy wydawało się, że w ostatniej odsłonie nasza reprezentantka może "postawić kropkę nad i", musiała poddać pojedynek. Wszystko przez chorobę. - Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko - tłumaczyła rozgoryczona tuż po zejściu z kortu.

Świątek skreczowała w Madrycie. Celt komentuje: O tym też trzeba pamiętać

O kreczu Świątek w stolicy Hiszpanii podczas poniedziałkowego podcastu na kanale "Break Point" dyskutowali Marek Furjan oraz Dawid Celt. Kapitan reprezentacji Polski w BJK przyznał wprost, że z własnego doświadczenia wie, w jakim stanie tenisistom zdarza się wychodzić na kort.

- Sama Iga najlepiej jest w stanie ocenić, na ile była gotowa do tej rywalizacji z Li. Myślę, że też nie wszyscy wiedzą, ale zawodnicy często mają problemy, których nie widać. Są dalecy od stuprocentowej dyspozycji. To też jest część sportu, żeby wygrywać, kiedy jesteś w pełni gotowy. Wiadomo - jeśli jesteś gotowy na 20-30 proc., to często jest to niemożliwe - rozpoczął.

Następnie Celt wrócił wspomnieniami do czasów, kiedy prowadził Agnieszkę Radwańską. - Pamiętam z doświadczenia, z występów Agnieszki, dużo było meczów, kiedy nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. O tym też trzeba pamiętać, kiedy się ocenia, opowiada o różnych meczach. My do końca nie wiemy, co dzieje się na miejscu - tłumaczył.

W dalszych fragmentach wypowiedzi dodawał, że to tenisista ostatecznie sam musi dokonać oceny: podjąć próbę czy "powiedzieć pass", aby zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Na szczęście w przypadku Igi Świątek wszystko wskazuje na niegroźny wirus, z którym 24-latka powinna szybko się uporać. - Co mogę powiedzieć? To był naprawdę ciężki dzień. Boli mnie, że nie mam pełnej kontroli nad swoimi występami i każdą moją decyzją. Dziś jest już nieco lepiej i wykorzystam następny dzień lub dwa by w pełni się zregenerować. Potem będę parła na przód z jeszcze większą ilością ciężkiej pracy. Jestem bardzo podekscytowana na myśl o kolejnym turnieju w Rzymie - pisała niedawno w mediach społecznościowych.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek pokonała Darię Snigur i awansowała do 3. rundy turnieju w Madrycie David Ramos AFP

