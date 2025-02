Marek Furjan i Dawid Celt współprowadzą program tenisowy "Break Point", dostępny na platformie youtube. Zapraszają do studia gości związanych z tym sportem, komentują aktualne wydarzenia. Trzy tygodnie temu ukazał się jednak nietypowy, krótszy odcinek, który został nagrany, jak wynikało ze słów męża Agnieszki Radwańskiej, 29 stycznia. Czyli już po Australian Open.

Odcinek zaś był nietypowy dlatego, że red. Furjan przygotował zestaw 20 pytań, na które miał odpowiedzieć Celt. Niemal wszystkie dotyczyły rywalizacji w tym roku, na większość z nich odpowiedź zapewne poznamy dopiero jesienią. Na dobrą sprawę tylko w dwóch przypadkach można było rozstrzygnąć sprawę już tera z, choć i to wymagało sporego wyczynu w turniejach WTA czy ATP. I jeden z tych "cudów" właśnie się wydarzył.

17-letnia Mirra Andriejewa zaskoczyła wszystkich, nawet ekspertów. Dawid Celt też nie zakładał tak szybkiego awansu

Dawid Celt od lat jest kapitanem kobiecej reprezentacji Polski, gdy trzeba było wspomóc na treningach Igę Świątek po jej rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim , czynił to właśnie Celt. Sam prowadził później drużynę z Igą, ale także i Magdą Linette czy Magdaleną Fręch w finałowych zmaganiach Pucharu Billie Jean King Cup w Maladze. I właśnie Fręch oraz Linette dotyczyło pytanie, która z nich na końcu sezonu będzie wyżej w rankingu WTA. Jeden jedyny raz mąż Agnieszki Radwańskiej wybrał opcję "pomidora" , nie udzielił odpowiedzi.

Jednej z najszybszych odpowiedzi Celt udzielił zaś na pytanie, czy Mirra Andriejewa awansuje w tym roku do najlepszej dziesiątki WTA? - Jest na 15. miejscu i traci do dziesiątej Pauli Badosy około 950 punktów - przeczytał ze swojego zeszytu Marek Furjan. - Nie, w tym roku nie - odpowiedział szybko Celt.

Podobne pytanie było z zakresu męskiej tenisa: czy któryś z Czechów zdoła awansować do TOP 15 rankingu ATP? Najbliżej tego jest obecnie Jiří Lehečka - 22. na liście, tracący do 15. na świecie Ugo Humberta 790 punktów. Dziś Czech się do tego nie przybliżył, przegrał w Dubaju właśnie z Humbertem 3:6, 0:6.