Nadal przegrywał już w setach 0:2, lecz mimo to zdołał odwrócić losy spotkania.

Niesamowity triumf Rafaela Nadala

Jak się okazuje, choć dla Hiszpana jest to 21. tytuł wielkoszlemowy (drugi, zdobyty w Australii), nigdy dotąd nie zdołał on wygrać w finale, przegrywając już różnicą dwóch setów.



Nadal to pierwszy zawodnik w historii, który może pochwalić się tak dużą liczbą wielkoszlemowych tytułów. Obok dwóch triumfów w Australian Open na koncie ma dwa w Wimbledonie, cztery w US Open oraz aż trzynaście w Rolandzie Garrosie.



- Chcę pogratulować Rafie, bo to co zorbił dziś było niesamowite - mówił "na gorąco" Miedwiediew.



- Na korcie chciałem grać w tenisa, ale po meczu chcę zapytać czy jest zmęczony - dodał, co spotkało się z salwą śmiechu z widowni.



- Był niesamowity. Poziom był bardzo wysoki - podsumował.