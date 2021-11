Rosjanin, aktualny numer dwa światowego rankingu był zdecydowanym faworytem spotkania i ani przez moment jego triumf nie był zagrożony.

W pierwszym secie przełamał rywala już w trzecim gemie (wychodząc na prowadzenie 2:1) i pewnie utrzymał przewagę podania do samego końca trwającej 42 minuty partii.



Miedwiediew pierwszym finalistą

Bez większych emocji toczyła się również rywalizacja w secie drugim. Ten potrwał niespełna 40 minut, a w jego trakcie Ruud wygrał zaledwie dwa gemy.



Rywalem Miedwiediewa w finale będzie zwycięzca meczu Novak Djoković - Alexander Zverev. Spotkanie rozegrane zostanie w sobotni wieczór.



TC

Zdjęcie Daniił Miedwiediew /PAP/EPA/ALESSANDRO DI MARCO /PAP



