Daniił Miedwiediew wygrał dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza po wielkoszlemowy tytuł. Rafael Nadal jednak nie złożył broni i i ruszył w heroiczną pogoń za rywalem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Ładne zachowanie Kuzuhary po finale juniorów. WIDEO © 2022 Associated Press

Finał Australian Open 2022 z pewnością przejdzie do historii

Kibice zgromadzeni na trybunach nie kryli swoich sympatii. Zagrania Hiszpania nagradzali oklaskami. Na tak pozytywne reakcje nie mógł liczyć Rosjanin.



Po dwóch godzinach gry frustracja w grze Daniiła Miedwiediewa zaczęła narastać. Irytowały go zachowania fanów, którzy okrzykami starali się uprzykrzyć mu życie. To wyraźnie wybiło go z rytmu.





Reklama

Daniił Miedwiediew nie wytrzymał. Publika nie była mu przychylna

Gdy w trzecim secie kibice zaczęli fetować nieudane zagranie Miedwiediewa, ten nie pozostał dłużny. Odpowiedział, ironicznie klaszcząc, a kort wypełniło buczenie. Po chwili Rosjanin w rozmowie z arbitrem otwarcie narzekał na zgromadzonych widzów.

- Puste łby. Ich życie musi być bardzo smutne - wypalił Miedwiediew.