Danielle Collins znów urządziła sceny. Tak pożegnała się z Wielkim Szlemem

Danielle Collins rozgrywa ostatni sezon w karierze, co ogłosiła już na początku roku. Pod koniec maja wyjawiła, że lekarze powiedzieli jej, iż to ostatni dzwonek na to, by zajść w ciążę ze względu na chorobę. US Open, czyli jeden z czterech turniejów Wielkiego Szlema, który jest rozgrywane w jej kraju, miał być dla 11. zawodniczki rankingu WTA pięknym zwieńczeniem lat spędzonych na korcie. Tak się jednak nie stało, bo Collins już została wyeliminowana przez rodaczkę.

Reklama