Danielle Collins wybuczana w Melbourne. Kibice urządzili jej piekło, odpowiedziała brzydkim gestem

W pierwszym secie Danielle Collins miała dość nieoczekiwane problemy ze swoją rywalką z Australii. Aiava , co prawda, jako pierwsza przegrała swój serwis w piątym gemie, ale od razu potrafiła odpowiedzieć rebreakiem i przywrócić równowagę.

Destanee Aiava rozpoczęła drugiego seta w sposób wymarzony, bo od przełamania serwisu Danielle Collins . Cel na resztę odsłony był jasny - utrzymać przewagę i bronić swojego serwisu, a w rezultacie doprowadzić do remisu i trzeciego seta.

Collins męczyła się z Australijką. Brzydki gest zaraz po meczu

W siódmym gemie znów doszło do przełamania, ale bynajmniej nie na korzyść Danielle Collins. Amerykanka przegrała już drugi serwis w tym secie, co doprowadziło do wyniku 2:5 z jej perspektywy. Ta odsłona wydawała się więc już stracona. Tym bardziej że po tym gemie Amerykanka musiała wziąć przerwę medyczną z powodu problemów z prawą stopą.