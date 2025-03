Czystki w drabince Aryny Sabalenki. Kolejne rozstawione odpadły z Indian Wells

Przed rozpoczęciem turnieju WTA 1000 w Indian Wells można było mieć spore wątpliwości co do dyspozycji Aryny Sabalenki. Liderka rankingu zanotowała słabe starty na Bliskim Wschodzie, wygrywając tam zaledwie jeden mecz. Jej dzisiejsza dyspozycja z meczu z McCartney Kessler była zupełnie inna od tej, jaką oglądaliśmy w Dosze i Dubaju. Białorusinka bardzo pewnie utrzymywała swoje podania, nie musiała bronić ani jednego break pointa. W całym pojedynku zwyciężyła 7:6(4), 6:3 , eliminując niedawną pogromczynię Coco Gauff i finalistkę WTA 250 w Austin.

W kolejnej rundzie tenisistka z Mińska zmierzy się z Lucią Bronzetti. W teorii Włoszka powinna być łatwiejszą rywalką dla Sabalenki. Reprezentantka Italii pokonała w drugiej fazie rozstawioną z "30" Magdalenę Fręch - 6:3, 7:5 . Jeśli Aryna pokona zawodniczkę z Półwyspu Apenińskiego, to później również będzie czekać na nią nierozstawiona przeciwniczka. A to dlatego, że w potencjalnej czwartej rundzie znajdzie się Polina Kudiermietowa lub Sonay Kartal.

Obie tenisistki sprawiły sporą niespodziankę w drugiej fazie turnieju. Rosjanka wyeliminowała starszą rodaczkę - Jekaterinę Aleksandrową . Z kolei reprezentantka Wielkiej Brytanii bardzo gładko uporała się z Beatriz Haddad Maią, wygrywając 6:2, 6:1. Brazylijka miała niewiele do powiedzenia i przegrała w bardzo szybki jak na siebie sposób, bo w zaledwie 68 minut.

Hit w połówce Aryny Sabalenki dla Belindy Bencić. Mistrzyni z Dohy za burtą

W górnej połówce, gdzie znajduje się Aryna Sabalenka, doszło do hitowego starcia pomiędzy Amandą Anisimovą i Belindą Bencić. Obie tenisistki to triumfatorki lutowych turniejów na Bliskim Wschodzie. Rozstawiona z "17" Amerykanka wygrała WTA 1000 w Dosze, a z kolei Szwajcarka imprezę rangi "500" w Abu Zabi. W nocy lepsza okazała się mistrzyni olimpijska z Tokio. Bencić mogła zamknąć mecz już w dwóch setach, bowiem w drugiej odsłonie serwowała po awans przy stanie 6:5. Ostatecznie jednak doszło do trzeciej partii, która zakończyła się bardzo jednostronnym wynikiem. Belinda triumfowała 6:4, 6:7(3), 6:1 i zagra teraz z Dianą Sznajder.