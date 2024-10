Czyste szaleństwo na koniec, do zera. Polka zagra o finał w Kantonie. "Jedynka" o krok

Już tylko dwóch wygranych pojedynków brakuje Katarzynie Piter, by w poniedziałek oficjalnie stać się pierwszą polską rakietą w deblowym rankingu WTA. Poznanianka potrzebuje do tego triumfu w turnieju WTA 250 w Kantonie, a wspólnie z Węgierką Fanny Stollar zakwalifikowały się już do półfinału. I to w świetnym stylu, pokonały chorwacko-francuski duet Janna Fett/Jessica Ponchet 7:6 (3), 6:2. I nie ma co kryć, w grze o finał też będą faworytkami.