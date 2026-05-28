Tylko raz w całej karierze Maja Chwalińska grała z zawodniczką wyżej notowaną, niż dzisiaj jest Elise Mertens. Belgijka w rankingu WTA zajmuje 21. pozycję, o dwa miejsca wyżej nieco ponad rok temu znajdowała się Elina Switolina, gdy Polka grała z nią w Radomiu w spotkaniu Billie Jean King Cup. Chwalińska przegrała wówczas 6:7 (4), 3:6, ale w pierwszym secie miała aż pięć piłek setowych.

Wtedy podopieczna trenera Jaroslava Machovsky'ego też była dość blisko awansu do najlepszej setki tenisistek świata. W kluczowych momentach sezonu gry na mączce zabrakło jednak tego zrywu, jaki teraz ma miejsce w Paryżu. Na drodze stanęła jej... przyjaciółka, Kaja Juvan - Słowenka wygrała ich potyczkę w kwalifikacjach.

A teraz ten zryw nastąpił - trzy kapitalne potyczki w kwalifikacjach, bez straty seta, efektowna wiktoria w pierwszej rundzie z Qinwen Zheng. Nawet kibice, którzy tenisem interesują się od święta usłyszeli, że Polka wygrała z mistrzynią olimpijską z tych właśnie obiektów. Zawodniczką, która kiedyś zatrzymała marzenia Igi Świątek, w półfinale igrzysk.

A dziś Maja stanęła do boju z wybitną deblistką - Belgijka w tej specjalizacji wygrała bowiem aż sześć Szlemów. I jest jedną z nielicznych zawodniczek z szerokiej czołówki WTA, która potrafi łączyć obie te specjalizacje na wysokim poziomie. Choć w Paryżu, w singlu, nigdy dotąd nie błyszczała, nie doszła tu nawet do ćwierćfinału. No i to też jedyny turniej, w którym nie wygrała debla.

Roland Garros. Maja Chwalińska kontra Elise Mertens. Starcie o trzecią rundę w Paryżu

Polka zaczęła to spotkanie świetnie - Mertens jakby była zaskoczona, że gra z leworęczną zawodniczką, która tak świetnie potrafi stosować rotacje, ale i zmieniać rytm. A polscy kibice o tym wiedzą doskonale. I przekonała się też dwa dni temu Qinwen Zheng. Choć Belgijka znakomicie gra w debla, to tu w małych gierkach była zaskakiwana. I już na dzień dobry została przełamana.

Maja Chwalińska, Paryż 2026 Foto Olimpik/Nur Photo AFP

24-latka z Bielska-Białej za chwilę podwyższyła na 2:0, później miała przy 2:1 stan 40-15. Mertens odrobiła wtedy straty, poczuła się pewniej, pokazała to w swoim gemie. A jej średnia pierwszego serwisu wynosiła w tamtym momencie 162 km/godz., u polski zaś przy najmocniejszym podaniu zmierzono 159.

Mertens objęła prowadzenie 3:2, ale niepokoiło coś innego. Przy Polce zjawił się lekarz, podał jej jakieś środki farmakologiczne. A skoro już wtedy Maja miała już problemy, można się było spodziewać kłopotów w dalszej części meczu.

Po powrocie Chwalińska wygrała jednak swojego gema serwisowego, zakończyła go cudownym minięciem. Przetrwała te najtrudniejsze chwile, za moment znów przełamała Mertens, na 4:3, choć... ponownie przy jej ławce pojawiła się fizjoterapeutka. Tym razem chodziło o poprawienie opatrunku na lewym udzie, z którym nasza zawodniczka gra od początku kwalifikacji.

Elise Mertens w meczu z Mają Chwalińską JULIEN DE ROSA AFP

Końcówkę pierwszej partii Chwalińska rozegrała w sposób wybitny. Z zewnątrz mogło się wydawać, że wszystko na korcie nr 12 jakby odbywa się w zwolnionym tempie. A taki jest po prostu styl gry Polki - brakuje w nim siły, jest zaś pomysł, technika i zaskakiwanie rywalki. Mertens nie wiedziała, podobnie jak Zheng, jak tu walczyć z młodszą rywalką. Próbowała siłowo, ale te piłki wracały. Próbowała grać "balonikami", jak Maja - i też bez skutku. Po 56 minutach Chwalińska zapisała na swoim koncie dziewiątego seta w stolicy Francji - wygrała 6:4. Mertens miała aż 25 niewymuszonych błędów, Polka - zaledwie pięć winnerów.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

To już było coś niesamowitego, Mertens znalazła się dokładnie w takiej samej sytuacji, w jakiej była we wtorek Zheng. Nie wiedziała, co ma robić na korcie. Mimo tego swojego doświadczenia i kilku worków różnych trofeów. Znów spróbowała grać mocniej, bez powodzenia. Maja przełamała ją już na starcie, później na 3:0, choć było 30-0 dla Belgijki. To było piękno tenisa - coś a la Agnieszka Radwańska z najlepszych czasów Krakowianki. Mądrość i technika. Podopieczna Machovsky'ego była już o trzy gemy od największego sukcesu w całej karierze. A Mertens przy tym gemie poprosiła o przerwę medyczną - zapewne po to, by wybić Polkę z rytmu. Choć po niej wróciła z opatrunkiem na prawej łydce.

Decydujący był chyba czwarty gem w tym secie. Chwalińska miała przewagę, kilka szans na 4:0. Mertens zaś grała już na skrajnym ryzyku. I dostała okazję na przełamanie Polki. Nie wykorzystała jej, Maja odskoczyła na 4:0. Jedną nogą była już w 1/16 finału.

Rozwiń

A później wstawiła tam drugą. Wygrała tam samo jak z Zheng - 6:4, 6:0. 10 setów w Paryżu, 10 wygranych, cztery "bajglami". To gwarantuje już Mai miejsce w TOP 100 rankingu WTA, zapewne miejsce w głównej drabince US Open, bo w Wimbledonie czekają ją jeszcze kwalifikacje.

W sobotę Chwalińska zagra z Claire Liu luib Marią Sakkari. I będzie to jedna z bardziej sensacyjnych par 1/16 finału.

Maja Chwalińska Marcin Golba AFP

Elise Mertens MARIJAN MURAT / DPA AFP





Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. Tak cieszyli się Anglicy po wielkim finale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport