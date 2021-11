Czy Roger Federer wystąpi w Australian Open? Jego trener komentuje

20-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych nie gra od czasu porażki w lipcowym ćwierćfinale Wimbledonu i późniejszej operacji kolana.

Zapytany, czy Federer powróci do gry w Australian Open Ljubicic odpowiedział, że sygnały nie są obiecujące.

Czy Roger Federer wystąpi w Australian Open? "Bardzo małe szanse"

"Myślę, że jest na to bardzo mało szans. On wciąż się regeneruje, a znając go, to chce mieć pewność, że może zagrać na 100 proc. i walczyć o zwycięstwo" - podkreślił Chorwat.

"Myślę więc, że turniej Australian Open nie jest teraz realny. Ale będzie szedł krok po kroku, ponieważ ma już 40 lat i musi uzbroić się w cierpliwość. Nie może dojść do pełni sił tak szybko, jak kiedyś" - dodał.

Ljubicic zapewnił, że Federer nie myśli o zakończeniu kariery.

"Rozmawialiśmy i mogę zagwarantować, że chce wrócić do gry w tenisa. Kiedyś zdecyduje się przejść na emeryturę, ale nie sądzę, żeby stało się to nagle" - powiedział.

Federer oraz Hiszpan Rafael Nadal i Serb Novak Djoković współdzielą rekord pod względem liczby wygranych turniejów wielkoszlemowych. Organizatorzy Australian Open chcieliby, aby wszyscy trzej wystąpili w Melbourne, ale szanse na to są bardzo małe.

Australian Open. Nadal potwierdza, Djoković się wstrzymuje

Nadal, który ostatnio miał problemy zdrowotne poinformował, że tam będzie, ale Djoković odmówił potwierdzenia swojej obecności, dopóki nie zostaną ustalone protokoły medyczne związane z COVID-19. Lider rankingu ATP nie chce ujawnić, czy zaszczepił się przeciwko koronawirusowi, co jest warunkiem wjazdu do Australii.

Australijski rząd wprawdzie zadeklarował, że zrobi wyjątek i wpuści niezaszczepionych graczy, o ile przejdą 14-dniową kwarantannę, ale władze stanu Wiktoria podkreśliły, że nie zamierzają występować o taką możliwość. Organizatorzy Australian Open zapewniają, że cały czas trwają negocjacje w tej sprawie.