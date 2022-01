We wtorek wystąpiło czworo Polaków. Mecze wygrali: Iga Świątek, Magda Linette i Kamil Majchrzak, odpadła tylko Magdalena Fręch.

Świątek, która rozstawiona jest w Australii z numerem siódmym pokonała Brytyjkę Harriet Dart 6:3, 6:0.

Kolejną rywalką 20-latki będzie Szwedka Rebecca Peterson. To będzie ich drugi mecz. Poprzednio Polko gładko zwyciężyła podczas zeszłorocznego Ronalda Garrosa - 6:1, 6:1.



Australian Open. Magda Linette zagra z Darią Kasatkiną

Tenis Dreszczowiec Linette w Australian Open. Polka obroniła trzy setbole Linette wygrała z Łotyszką Anastasiją Sevastovą 6:4, 7:5. Tenisistka czekała na awans do drugiej rundy Australian Open cztery lata. Zagra w niej z Darią Kasatkiną, rozstawiona z numerem 25.



To właśnie Rosjankę pokonała na tym samym etapie cztery lata temu w Melbourne. Poza tym spotkały się dwukrotnie w poprzednim sezonie - rywalka wygrała trzysetowy ćwierćfinał w San Jose, a Polka walkę o "czwórkę" w Cleveland.

Reklama

- Mam dobre wspomnienia z pojedynków z Kasatkiną. W tym trzysetowym pojedynku z ubiegłego roku czułam, że kontrolowałam bardzo dużą część meczu. Wydaje mi się, że poprawiłam te błędy, które wówczas popełniłam i wyciągnęłam wnioski. Czuję się przygotowana. Wiem mniej więcej, jak z nią grać i czego się spodziewać. Mam nadzieję, że wyjdę i będę grała swoje. Będę chciała kontrolować sytuację, a jak to mi się uda, to jestem dobrej myśli - analizowała Linette.

Austrlaian Open. Kamil Majchrzak zagra z Aleksem de Minaurem

Tenis Australian Open. Fenomenalny mecz Kamila Majchrzaka! Majchrzak w trzech setach odprawił Włocha Andreasa Seppiego, wygrywając 6:1, 6:1, 7:5. Polak nigdy wcześniej nie przebrnął pierwszej rundy. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 32. Australijczyk Alex de Minaur. Australijczyk pokonał innego Włocha Lorenza Musettiego 3:6, 6:3, 6:0, 6:3. Majchrzak i de Minaur zagrają ze sobą po raz pierwszy.



Jedynym naszym reprezentantem, który odpadł we wtorek była Fręch. Łodzianka przegrała z Rumunką Simoną Halep 4:6, 3:6. - To był świetny mecz. Myślę, że najlepszy w mojej karierze. Grałam bardzo równo, momentami to ja byłam tą bardziej agresywną stroną. Simona była numerem jeden na świecie. Wiedziałam, czego się po niej spodziewać, bo grałam już przeciwko niej, ale mimo to było naprawdę ciężko. Mam nadzieję, że mogę zagrać więcej spotkań na tym poziomie i może w przyszłym roku będę w stanie ją pokonać - zaznaczyła z uśmiechem Fręch na konferencji prasowej.



Australian Open. Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino. Gdzie oglądać mecz?

Tenis Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino. Kiedy mecz drugiej rundy w Australian Open? Kolejne mecze Świątek, Linette i Majchrzaka dopiero w czwartek, ale już w środę po raz drugi na kort wyjdzie Hurkacz. Rozstawiony z numerem 10. Polak zagra z Francuzem Adrianem Mannarino, czwarty mecz na John Cain Arena. Początek gier o 1.00 czasu polskiego.



Więcej polskich zawodników w drugiej rundzie turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej było np. w 2013 roku w Wimbledonie, bo wtedy awansowało ich pięcioro.





Wyniki wtorkowych meczów gry pojedynczej z udziałem polskich tenisistów:

Iga Świątek (Polska, 7.) - Harriet Dart (W. Brytania) 6:3, 6:0

Magda Linette (Polska) - Anastasija Sevastova (Łotwa) 6:4, 7:5

Simona Halep (Rumunia, 14.) - Magdalena Fręch (Polska) 6:4, 6:3