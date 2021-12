- To dzisiaj jest pierwszy dzień Bożego Narodzenia? Nie wiedziałem, to zaraz wracam do domu na świąteczny obiad - żartował przed odprawą bagaży Kacper Żuk, 169. tenisista w singlowym rankingu ATP Tour.

- Jak to do domu?! Idziesz z nami o tam, bo tam już czeka na nas samolot - tonował Kacpra 97. obecnie deblista świata Jan Zieliński, który w styczniu zadebiutuje w Wielkim Szlemie. W Australian Open 2022 wystąpi w parze z Kazachem Aleksandrem Bublikiem i będzie jedynym Polakiem w drabince gry podwójnej.

- Ja to dzisiaj rano podpadłem rodzinie, bo świąteczne śniadanie musieliśmy zjeść wszyscy o siódmej rano, żebym zdążył na samolot - wtórował kolegom Majchrzak, który najkrócej przed wylotem był w domu. On przygotowywał się do nowego sezonu w Szwecji, w znanej akademii pod Sztokholmem. 115. zawodnik w rankingu ATP do domu przyleciał w dzień przed Wigilią, po godzinie 22, a już w sobotę ruszył do Sydney.

- Takie już jest życie tenisisty, że ciągle jest na walizkach, nawet w święta. Ale wiadomo, lepiej lecieć na ATP Cup, niż nie lecieć, tym bardziej, że mamy zgraną drużynę i naprawdę liczymy na dobry wynik. Co prawda w domu byłem właściwie tylko jeden dzień, ale była rodzinna Wigilia, spędziłem cały ten czas z najbliższymi i moją narzeczoną. No a teraz ruszam na turnieje do Australii, gdzie czeka mnie dość intensywne rozpoczęcie sezonu - powiedział Majchrzak.

Tenis. Turbulencje na lotnisku w Warszawie

Tenis Gwiazda tenisa jest przeciwna szczepieniom. Przez to nie zagra Jeszcze na lotnisku nie obyło się jednak bez niewielkich turbulencji. Już przy nadawaniu bagażu okazało się, że obsługa linii lotniczych - zanim je przyjęła - musiała się telefonicznie upewnić, czy władze Australijskie wpuszczą Kamila do kraju po przylocie. To zamieszanie wynika ze skomplikowanych procedur dotyczących pandemii koronawirusa, ale wszystko skończyło się pomyślnie.

- Uff. Przez chwilę naprawdę pomyślałem, że mogę nie polecieć do Australii. Początkowo mi powiedzieli, że to może potrwać co najmniej 15 minut, ale sytuacja się rozwiązała szybciej. Ja to zawsze mam jakiegoś pecha. W sumie już drugi raz mi się coś takiego zdarzyło tuż przed wylotem na turnieje - tłumaczył zamieszanie Majchrzak.

- Kamil, z tobą są zawsze jakieś problemy. Mnie odprawili błyskawicznie i powiedzieli, że w Australii już na mnie czekają. Może po prostu znowu wziąłeś ze sobą zbyt duży bagaż? - dodał Zieliński wyraźnie rozbawiony sytuacją.

- Nie, tym razem wziąłem mniej rzeczy, niż zwykle i starałem się naprawdę skromnie spakować. Ale i tak mam prawie dwa kilogramy nadbagażu, no a rakiety biorę przecież ze sobą na pokład - odpowiedział na zaczepkę Majchrzak, który jeszcze przed odprawą, zdążył w kawiarni na lotnisku podpisać dwuletni kontrakt z Centralnym Klubem Tenisowym Grodzisk Mazowiecki.

Dołączył do Zielińskiego (trenuje w CKT od roku) i Żuka, który na dzień przed wigilią również na dwa najbliższe sezony związał się z ekipą z Kozerek. Liczne grudniowe zmiany barw klubowych są związane z trwającym właśnie okresem transferowym poprzedzającym planowany na 29 maja start SuperLigi Tenisa. Można się więc spodziewać, że najbliższe dni i tygodnie przyniosą sporo informacji dotyczących czołowych polskich zawodników i zawodniczek, ale i znanych zagranicznych gwiazd tenisa.

- Ja na razie nie podjąłem jeszcze decyzji, zobaczymy co przyniosą najbliższe tygodnie. Teraz staram się skupić na dobrym występie w ATP Cup i udanym otwarciu sezonu w Australii. Chciałbym już na początku roku wskoczyć do czołowej setki deblistów świata i móc regularnie występować w turniejach wielkoszlemowych - uważa Walków, 114. w deblowym rankingu.

Tenis. W Dubaju dołączy Hubert Hurkacz

Po południu czwórka tenisistów Lotos PZT Team w doskonałych humorach wyleciała do Dubaju, gdzie dołączy do nich lider drużyny i dziewiąty obecnie tenisista świata Hubert Hurkacz, który leci tam z Nicei.

- Przed nami czterogodzinna przesiadka w Dubaju, no i jeszcze 13 godzin już w bezpośrednim samolocie do Sydney. A potem kilkudniowa aklimatyzacja na miejscu, bo pierwszy mecz gramy 1 stycznia. Nasi trenerzy i kapitan drużyny Marcin Matkowski przylecą do nas zaraz po świętach - wyjaśnił Żuk.

W drugiej edycji ATP Cup, rozgrywanej po rocznej przerwie spowodowanej przez pandemię, Polacy zagrają w grupie D kolejno przeciwko Gruzji (1 stycznia), Grecji (3 stycznia) i Argentynie (5 stycznia).

- Mam nadzieję, że tym razem uda nam się wyjść z grupy do półfinału. Nawet jeśli to sprawi, że będziemy mieli z Kacprem mało czasu na przelot do Melbourne, gdzie już w poniedziałek 10 stycznia rozpoczną się eliminacje do Australian Open - powiedział przed wylotem Majchrzak, który jest obecnie czwarty na liście oczekujących na zwolnienie miejsca w głównej drabince pierwszego turnieju wielkoszlemowego w 2022 r.

- A ty znowu tworzysz problemy. Przecież lecimy do Sydney po zwycięstwo i już. Ale zabieraj już rakiety, bo jeszcze chwila i faktycznie nie wsiądziesz do samolotu - poganiał kolegę Zieliński.