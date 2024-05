Rywal Maksa Kaśnikowskiego pokonał w tym roku "sensację z Madrytu". I to dwukrotnie

Niby Polak był o blisko 100 miejsc wyżej w rankingu ATP, stawiano go w roli faworyta, ale też trafił na rywala, który... nie chodzi z mączki. Po raz ostatni wystąpił na innej nawierzchni w listopadzie zeszłego roku (przegrał w challengerze w Brasilii z Cristianem Garinem) , wcześniej... jesienią 2020 roku. A na kortach ziemnych potrafi zaskoczyć, w tym roku już dwukrotnie pokonał swojego rodaka Thiago Monteiro , który teraz jest w czołowej setce, sposobi się do Rolanda Garrosa, a w Madrycie ograł Stefanosa Tsitsipasa .

Niesamowity drugi set. Cztery piłki meczowe Brazylijczyka, siedem setboli Polaka. Szalony spektakl w Skopje

I tak jak się spodziewano, było to spotkanie zacięte. Pierwszy set trwał godzinę, zakończył się tie-breakiem, bo nie było ani jednego przełamania. Mało tego, obaj nie mieli nawet jednej okazji do "zabrania" serwisu rywalowi. W tie-breaku zaś Kaśnikowski stworzył sobie idealną sytuację, prowadził 5:3, miał przewagę małego przełamania. A przy stanie 5:4 sam serwował, mógł zakończyć seta. Tymczasem, przegrał te dwa punkty, a później kolejną wymianę - i całego seta.

W drugiej partii Polak znalazł się w podbramkowej sytuacji. Szli łeb w łeb do stanu 4:4 i wtedy Luz wywalczył breaka. Za chwilę serwował po awans, prowadził 40:15. Polak dokonał cudu, nie dość, że obronił dwie piłki meczowe , to jeszcze po raz pierwszy wygrał gema przy podaniu rywala. Wyrównał, został w meczu. A przy stanie 6:5 sam miał nawet dwie piłki setowe.

Można się było zastanawiać, który z zawodników wytrzyma to lepiej fizycznie. Odpadł w końcu Brazylijczyk, zaczął kuleć, gra sprawiała mu coraz więcej problemów. Aż wreszcie w siódmym gemie, gdy przegrywał 2:4 i 0:30, podszedł do siatki, pokazał, że to koniec. Po 195 minutach heroicznej walki Kaśnikowski wywalczył awans do drugiej rundy.