Cztery piłki meczowe mistrzyni Szlema. Niespodzianka, wypada z drabinki Aryny Sabalenki

Barbora Krejcikova zadziwiła świat, wygrywając tegoroczny Wimbledon. Czeszka nagle odzyskała wielką formę i kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa w stolicy Wielkiej Brytanii. W półfinale sensacyjnie wyeliminowała główną kandydatkę do triumfu - Jelenę Rybakinę, a w dramatycznym starciu o tytuł pokonała Włoszkę z polskimi korzeniami - Jasmine Paolini . Dzięki temu zdobyła swoje drugie wielkoszlemowe trofeum w grze pojedynczej. Tych uzyskanych w grze podwójnej ma znacznie więcej, bowiem aż dziesięć - siedem w deblu i trzy w mikście.

Póki co wygląda jednak na to, że przebojowy występ tenisistki z Brna na Wimbledonie był pojedynczym wyskokiem w tym sezonie. O ile osiągnęła jeszcze przyzwoity wynik podczas igrzysk olimpijskich, docierając do ćwierćfinału, to później nie potrafiła już nawiązać do dobrych rezultatów. Z US Open odpadła już na etapie drugiej rundy, przegrywając z Eleną-Gabrielą Ruse. Na tej samej fazie zakończyła swój występ również podczas WTA 1000 w Pekinie. Z tą różnicą, że w stolicy Chin nie zdołała wygrać choćby jednego spotkania, gdyż miała wolny los w pierwszej rundzie.