Czternasta ofiara Polaka, choć Hiszpan trochę się odgryzł. To on był turniejową "dwójką"

Kamil Majchrzak wrócił do zawodowej rywalizacji po kilkunastomiesięcznym rozbracie z tenisem - powodem było zawieszenie po wykryciu w organizmie Polaka zabronionych substancji. A z uwagi na fakt, że stracił wszystkie punkty - wykasowały się po 52 tygodniach niebytu w tourze - musi wszystko zaczynać od zera . Początek nie jest jednak taki zły, tenisista Mery Warszawa złapał odpowiedni rytm, w czwartek wygrał już czternaste z szesnastu rozegranych spotkań.

ITF w Tunezji. Turniejowa "dwójka" na drodze Majchrzaka. To specjalista od gry na ziemi

I co ważniejsze, nie ma na razie znaczenia, czy Majchrzak gra na kortach twardych, jak wcześniej w Monastyrze, w hali (w Belgii czy Uzbekistanie), czy na ziemi. Wrócił na taką nawierzchnię pierwszy raz od lipca 2022 roku, na razie idzie mu dobrze. A już w spotkaniach w challengerze w Belgii z Maksem Kaśnikowskim czy Borną Ćoriciem pokazał, że powinien rywalizować z zawodnikami znacznie lepszymi niż ci, z którymi musi teraz zmagać się w tunezyjskim kurorcie Hammamet.

Tamtejszy turniej ma rangę ITF M25 - za triumf jest 25 punktów do rankingu. O ile w środę Polak dość gładko przeszedł pierwszą przeszkodę, oddał ledwie trzy gemy Niemcowi Adrianowi Oetzbachowi, to dziś spotkał go dużo większy opór ze strony Hiszpana Carlosa Sancheza Jovera. Rywal Polaka nie jest jakimś tenisowym orłem, niczego w karierze nie osiągnął, w szczytowym momencie swojej kariery był 329. zawodnikiem listy ATP. Czyli nieco niżej niż Kaśnikowski, którego Majchrzak ograł dwa tygodnie temu.