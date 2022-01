Casper Ruud może mówić o ogromnym pechu - Norweg nabawił się urazu kostki tuż przed rozpoczęciem swoich zmagań w Australian Open. Tenisista w wywiadzie z Norweską Agencją Prasową (NTB) przyznał, że kontuzję złapał w trakcie niedzielnego treningu z innym znanym zawodnikiem, Daniiłem Miedwiediewem.



Australian Open. Casper Ruud wycofał się z turnieju. "Staram się patrzeć w przyszłość pozytywnie"

"Na szczęście nie jest to poważny uraz" - zapewniał Ruud w swojej wypowiedzi, podkreślając przy tym, że do końca wierzył w możliwość gry. "Próby przygotowania się w ciągu dwóch dni były jednak zbyt optymistycznym założeniem. Miałem nadzieję, że to zadziała, ale dziś czuje, że nie jestem w stanie grać na sto procent" - orzekł Norweg.



"To oczywiście rozczarowujące opuszczać turniej nie grając nawet jednego meczu. Staram się jednak patrzeć w przyszłość pozytywnie. To długi rok i będzie wiele turniejów do rozegrania. Choć te zawody są jednymi z największych, to liczę, że czeka mnie jeszcze sporo dobrego" - mówił Casper Ruud.



Zawodnik podkreślił, że jest w dobrych rękach ludzi ze swojego zespołu. Ósma rakieta świata ma teraz w planie jeszcze przez kilka dni pobyć w Australii, aby uniknąć podróży samolotem z mocno opuchniętą kostką.



Australian Open. Casper Ruud rezygnuje, jego miejsce zajął Roman Safiullin

Casper Ruud miał w pierwszej rundzie Australian Open zmierzyć się z Alexem Molčanem. Słowak w teorii otrzymał w ten sposób od losu łatwiejsze zadanie - miejsce norweskiego gracza zajął bowiem znacznie niżej notowany w rankingu ATP Rosjanin Roman Safiullin (174. lokata). Sam Molčan w tej klasyfikacji jest 74. Spotkanie obu panów rozpoczęło się we wtorek o godz. 06.25 czasu polskiego.



AO potrwa do 30 stycznia. Swój pierwszy mecz w turnieju ma za sobą m.in. Iga Śwątek, która bez problemu pokonała swoją pierwszą rywalkę.



Paweł Czechowski