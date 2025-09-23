Elina Switolina podzieliła się ze swoimi kibicami dość pilną wiadomością. Ukrainka poinformowała świat sportu, że sezon 2025 dobiegł dla niej końca. Trzynasta rakieta świata w tym roku nie weźmie już udziału w żadnym turnieju.

W tym roku Elina Switolina mierzyła się z Igą Świątek dwa razy. Zarówno w Miami, jak i w Paryżu, przegrała bez zdobycia choćby jednego seta. Wiemy już, że w nadchodzących miesiącach do trzeciego starcia Polki z Ukrainką nie dojdzie.

Elina Switolina żegna się z kibicami. Ten sezon już się dla niej skończył

W poniższym wpisie Elina Switolina pożegnała się ze swoimi kibicami. Przez kilka miesięcy nie będą oni mogli zobaczyć jej na korcie. To dość spora strata nie tylko dla ukraińskiego tenisa, ale ogólnie sportu w tym kraju.

Ostatnio nie czuję się sobą. Nie jestem w odpowiedniej przestrzeni emocjonalnej i nie czuję się gotowa na grę, dlatego w tym momencie kończę sezon.

- Przez lata nauczyłam się, że w tym sporcie nie chodzi o pieniądze, sławę czy rankingi - chodzi o to, żeby walczyć i dać z siebie wszystko. W tej chwili po prostu nie jestem na poziomie psychicznym ani emocjonalnym, aby to zrobić - dodała Ukrainka.

- Nie każdy dzień musi być produktywny, silny lub pełen energii. Niektóre dni są ciężkie - i to nie czyni mnie słabą. To po prostu znaczy, że jestem człowiekiem i potrzebuję czasu, aby odpocząć, poczuć, oddychać i po prostu być - wyjaśnia trzynasta rakieta świata.

- Daję sobie więc przestrzeń, której potrzebuję, żeby się wyleczyć i naładować baterie, zamiast grać na siłę. A kiedy wrócę na kort, chcę walczyć ze wszystkich sił i postawić na to, co najlepsze - dla fanów, dla gry i dla siebie. Kocham was, Elina - skwitowała tenisistka.

Na tegorocznym US Open Elina Switolina dość zaskakująco odpadła już w pierwszej rundzie, przegrywając 0:2 z dużo niżej notowaną Anną Bondar. Później Ukrainka wystąpiła na Billie Jean King Cup, gdzie została pokonana przez Jasmine Paolini. Dziś wiemy już, że Switolina walczyła na korcie nie tylko ze swoimi rywalkami, ale również problemami, o których teraz postanowiła wszystkim opowiedzieć.

Elina Switolina z powodów zdrowotnych kończy sezon AFP

Elina Switolina rywalizowała z Weroniką Kudermietową o ćwierćfinał Australian Open 2025 MARTIN KEEP / AFP AFP

Elina Switolina nie podaje ręki Rosjankom i Białorusinkom Foto Olimpik AFP