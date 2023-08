Czołowa tenisistka za burtą turnieju w Cincinnati. Rywalka potwierdziła moc

Czeszka wcześniej rozprawiła się z Beatriz Haddad Maią oraz Petrą Martić , przez co jej starcie z ósmą rakietą świata zapowiadało się na emocjonujący i wyrównany pojedynek.

Karolina Muchova gra dalej. Maria Sakkari żegna się z turniejem

Finalistka Rolanda Garrosa poszła za ciosem i kolejną partię rozpoczęła od obrony podania. W drugim, bardzo wyrównanym gemie, górą była Sakkari , która po chwili przełamała 17. zawodniczkę rankingu, a w siódmym gemie powtórzyła to osiągnięcie, pewnie zmierzając po triumf w secie (6:2).

Gdy wydawało się, że Greczynka na dobre wróciła do gry, Czeszka ponownie doszła do głosu. Przy drugiej okazji przełamała serwis rywalki i nie pozwoliła jej na przełamanie powrotne, pieczętując zwycięstwo w partii (6:3), a w całym meczu 2:1 (6:3, 2:6, 6:3). Muchova awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się ze swoją rodaczką Marie Bouzkovą lub rozstawioną z "trójką" Jessicą Pegulą.