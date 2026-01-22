Czeszka wybrała Polskę, tak zareagowali jej rodacy. To zaboli

W październiku 2024 roku polska reprezentacja tenisa powiększyła się o kolejną świetnie prosperującą zawodniczkę. Mowa o 20-letniej wówczas Lindzie Klimovicovej, która wcześniej identyfikowała się jako czeska tenisistka.

W chwili dokonania zmiany swojej sportowej narodowości Klimovicova plasowała się na 184. miejscu w rankingu WTA. Dla wielu kibiców była ona dość anonimową zawodniczką. Niemniej, przyjaźnie usposobiona tenisistka szybko zaczęła zyskiwać sympatię polskich kibiców tenisa.

O Klimovicovej zrobiło się szczególnie głośno podczas zeszłorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa. Młoda Polka osiągnęła wówczas swój najlepszy dotychczas wynik w turniejach najwyższej rangi (3. runda). Chwilę później taki sam rezultat udało jej się uzyskać w zmaganiach amerykańskiego US Open. Obecny sezon Klimovicova rozpoczęła natomiast od wywalczenia premierowej kwalifikacji do Australian Open, gdzie udało jej się dotrzeć do 2. rundy.

Tak Czesi reagują na "zdradę" Klimovicovej. Dosadne słowa

Młoda tenisistka coraz śmielej poczynia sobie na światowych kortach. W obliczu sportowego rozwoju Klimovicovej dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onet" postanowili zapytać naszych południowych sąsiadów o odczucia względem "zdrady" 21-latka. Słowa jednego z tamtejszych ekspertów nie pozostawiają żadnych złudzeń.

"Myślę, że większość ludzi w Czechach, mam na myśli szerszą opinię publiczną, w ogóle jej nie zna. Kiedy przyjęła polskie obywatelstwo, była w okolicach 190. miejsca na świecie. Sądzę więc, że czeski tenis nie postrzega tego jako straty. Mamy znacznie więcej innych zawodniczek" - mówi Stanislav Kucera, redaktor serwisu "sport.idnes.cz".

Jego słowom wtóruje również Michal Hladky z portalu "tenisovysvet.cz". Jego zdaniem pozostałe reprezentantki naszych południowych sąsiadów, z wyróżnieniem ośmiu zawodniczek z czołowej setki rankingu WTA, nie dają podstaw do tego, aby postrzegać decyzję Klimovicovej jako wyraźną stratę dla czeskiego środowiska tenisowego.

Jak informują tamtejsi eksperci, "utrata" Klimovicovej była wówczas rozpatrywana w kategorii "niemiłej niespodzianki", o której czeski związek tenisowy dowiedział się z polskich mediów. Dodatkowo, wspomniany wcześniej Hladky ocenia wybór młodej tenisistki jako chęć zdobycia większej uwagi.

"Moim zdaniem mogła czuć, że w Czechach nie poświęca się jej tyle uwagi. W Polsce jest większą gwiazdą, niż byłaby tutaj" - spuentował swoją wypowiedź czeski dziennikarz.

Linda Klimovicova ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Linda Klimovicova Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter

Linda Klimovicova Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

