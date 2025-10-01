Czerwony dywan na korcie Diamond jeszcze przed meczem Świątek. Światowa dwójka z tytułem

China Open 2025 to łączona rywalizacja pań i panów, ale w przeciwieństwie do Indian Wells, Miami, Madrytu, Rzymu czy Cincinnati - tu odbywa się w zawodach różnej rangi. Tenisistki rywalizują w ramach WTA 1000 - dziewiątej imprezy tej rangi w sezonie. A panowie - w ramach ATP 500, czyli turnieju na nieco niższym poziomie. Aczkolwiek pod względem nagród finansowych aż takiej przepaści nie ma: triumfatorka WTA dostanie czek na 1,124 mln dolarów brutto, triumfator ATP zgarnął dziś 751 tys. dolarów.

Ta nagroda wpadła w ręce jednego z najbogatszych tenisistów, wicelidera rankingu ATP - Jannika Sinnera.

ATP 500 w Pekinie. 21. triumf w karierze Jannika Sinnera. Włoch znów na czerwonym dywanie

Włoch w tym roku przegrał tylko pięć spotkań: cztery z Carlosem Alcarazem i jedno z Aleksandrem Bublikiem, na trawie w Halle. Po US Open stracił pozycję lidera rankingu na rzecz Hiszpana, także dlatego, że opuścił, przez trzymiesięczne zawieszenie, cztery Mastersy. Przed rozpoczęciem zmagań w Azji tracił do "Carlitosa" 760 punktów, w Pekinie dostał szansę odrobienia 170.

A to dlatego, że tym razem wybrali starty w innych turniejach, a rok temu mierzyli się w finale China Open. I też lepszy był Alcaraz.

Learner Tien przed finałowym meczem z Sinnerem Pedro PARDO AFP

Kalendarz ATP, w przeciwieństwie do WTA, jest tak ułożony, że umożliwia organizowanie dwóch imprez o randze 500 w jednym tygodniu. Hiszpan w tym roku wybrał Tokio, we wtorek zdobył tam tytuł. A Sinner też wygrywał swoje spotkania w Pekinie, choć wczoraj miał drobne problemy w starciu z Alexem De Minaurem.

Sensacją był za to awans do finału jego dzisiejszego rywala - 19-letniego Learnera Tiena. Dwa lata temu grał w juniorskich finałach w Melbourne i Nowym Jorku, poczynił kolosalne postępy. Dziś jest już w TOP 40 rankingu ATP, a gdyby wygrał też z Sinnerem, awansowałby na miejsce dające rozstawienie w Mastersie w Paryżu. Ile to znaczy, może przekonać się już teraz. W Szanghaju rozstawiony nie jest, z Miomirem Kecmanoviciem będzie musiał zagrać w czwartek.

Amerykanin toczył w dwóch poprzednich rundach bitwy z graczami ze ścisłej czołówki, najpierw Lorenzo Musetti, a później Daniił Miedwiediew kreczowali w trzecich setach. Tien zaś przetrwał, ale w dzisiejszym finale miał już niewiele do powiedzenia.

Sinner górował w każdym elemencie, od serwisu zaczynając. Przełamał nastolatka z Kalifornii już w pierwszym gemie, a później powiększał przewagę. Drugi break na 4:1 właściwie załatwił sprawę seta. Włoch zamknął go asem po 34 minutach, triumfował 6:2.

Jannik Sinner, Pekin 2025 WANG ZHAO AFP

A drugi był dość bliźniaczy, też pod kontrolą faworyta. Może gdyby w drugim gemie Tien wykorzystał break pointa na 2:0, byłoby ciekawiej. Sinner jednak na to nie pozwolił, a od stanu 1:2 już tylko on zdobywał gemy. Wygrał 6:2, 6:2 - zajęło mu to 72 minuty. A później, 3,5 godziny przed startem meczu Igi Świątek, pojawił się czerwony dywan, Tien i Sinner odebrali swoje nagrody.

Włoch dołożył więc 170 kolejnych punktów w rankingu, jego strata do Alcaraza wynosi teraz 590 oczek. Hiszpan wycofał się z gry w Szanghaju, ale tam do mijanki nie dojdzie: Włoch rok temu triumfował, musi bronić 1000 punktów. A "Carlitos" swoje 200 za zeszłoroczny ćwierćfinał teraz utraci.

Jannik Sinner MARTIN KEEP / AFP AFP

