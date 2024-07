W związku z tym 22-krotny mistrz turniejów rangi Wielkiego Szlema chciał się do występu w Paryżu przygotować najlepiej, jak tylko mógł. Wybrał do tego metodę startową i zgłosił się do turnieju w Bastad z dziką kartą. W Szwecji momentami Nadal wyglądał fenomenalnie, co pozwoliło mu dotrzeć aż do finału, ale po drodze miał dwa bardzo długie i wyczerpujące spotkania. To wpływa na to, że do Francji z pewnością nie przyjechał ze świeżymi nogami, a losowanie drabinki nie sprzyjało.