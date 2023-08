Czekali 15 lat. Pogromczyni Świątek nie wytrzymała. "To chore"

Nie zapomni go również Pegula, która choć miała słabsze momenty, to jednak potrafiła wyjść obronną rękę z opresji i pokonała liderkę rankingu WTA.

Czuję się świetnie. Nie ma lepszego sposobu na awans do finału. To był trudny i świetny mecz, jak zawsze. Czułam, że miałam kontrolę, ale Iga Świątek jak to numer jeden na świecie nie poddała się i zagrała świetnie w końcówce drugiego seta oraz w trzeciej partii

Czekali 801 tygodni. "To chore!"

Taki dzień, by zawodnicy z jednego kraju ogrywali numer "1" zarówno w rankingu ATP, jak i WTA, nie zdarza się za często nawet takiej tenisowej potędze, jak USA. Jak wyliczyli statystycy z "OptaAce", po raz ostatni przydarzyło im się to... 801 tygodni temu. W 2008 roku czegoś podobnego dokonali Serena Williams i Andy Roddick , którzy pokonali odpowiednio Justine Hennin i Rogera Federera.

Bardzo wymownie skomentowała to Jessica Pegula. Pogromczyni Igi Świątek na swoim profilu napisała krótko. "To chora statystyka!" .

Dla wszystkich amerykańskich fanów to świetne wieści, wszak zbliża się ich narodowy turniej US Open. Gdyby Pegula albo Paul wygrali, byłby to wielki triumf i powód do ogromnej radości. A gdyby udało się zdominować zarówno rywalizację mężczyzn, jak i kobiet, to byłoby coś szczególnego.