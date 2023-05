Czas na historyczną rywalkę Świątek. Polka przerwała paskudną serię

Dwa miesiące czekała Maja Chwalińska na to, by cieszyć się z meczowego zwycięstwa w turnieju singlowym. W pierwszej rundzie turnieju ITF W25 w austriackiej miejscowości Feld am See nie bez problemów pokonała bowiem Słowenkę Živę Falkner 6:4, 7:6 (7-4). Teraz jej rywalką będzie tenisistka, która jako pierwsza - i przez trzy lata jedyna! - zdołała pokonać w finale profesjonalnego turnieju WTA samą Igę Świątek.