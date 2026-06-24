Wimbledon zbliża się wielkimi krokami - w piątek odbędzie się ceremonia losowania, w poniedziałek ruszą zmagania w pierwszej rundzie singla kobiet i mężczyzn. Anglicy dalej bowiem, jako jedyni w Wielkim Szlemie, nie zdecydowali się na przyspieszenie o jeden dzień rywalizacji, by w miarę równomiernie rozłożyć spotkania 1/64 finału i dać nieco odpoczynku tym, którzy kończyli poprzednie turnieje w weekend.

W tych głównych drabinkach na pewno pojawi się sześć polskich nazwisk, ale niewykluczone, że będzie też i siódme. Mowa o Katarzynie Kawie, która w czwartek zagra decydujące spotkanie, a choć jest rozstawiona z "14", raczej nie będzie faworytką.

33-letnia Polka grała dziś swój drugi mecz w ośrodku tenisowym w Roehampton - nie bez kłopotów pokonała Lucrezię Stefanini, Włoszka w trzecim secie miała już problemy fizyczne. Wtedy było już jasne, z kim zagra o drugi w swojej karierze Wimbledon. I ta wiadomość była ściśle związana z rodziną Andriejewych.

Czarna środa rodziny Andriejewych. Erika podążyła śladem Mirry

Dziś bardziej znaną tenisistką jest oczywiście 19-letnia Mirra, która niespełna trzy tygodnie temu wygrała Roland Garros. To jednak jej starsza siostra Erika przecierała szlaki w zawodowym tourze i jako pierwsza znalazła się w TOP 100 na świecie.

Takich "tenisowych sióstr" nie ma oczywiście zbyt wiele, na pierwszy plan rzucają się oczywiście Serena i Venus Williams. Bardzo wysoko doszły siostry-bliźniaczki Pliskove - Karolina i Kristyna, choć ta druga już zakończyła karierę. No i oczywiście siostry Radwańskie, Urszula nadal jest czynną tenisistką. Można też wymieniać kolejne nazwiska: Kudiermietowe, Fruhvirtowe...

Erika (z lewej) i Mirra Andriejewe JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP&Wu Zhizun / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Dziś z tego siostrzanego grona to jednak Mirra Andriejewa ma najjaśniejsze perspektywy - tytuł w Paryżu potwierdził, że wkrótce może zostać światową "1". Choć wciąż bywa niestabilna - w Bad Homburg przegrała już pierwsze spotkanie, z Jekateriną Aleksandrową. Co dziwne, oddała starszej rodaczce siedem gemów z rzędu. I przegrała: 3:6, 4:6.

To nie była jednak jedyna zła wiadomość dla całej rodziny Andriejewych. Druga nadeszła wkrótce z Londynu, gdzie 22-letnia Erika walczyła o swój kolejny start w Wimbledonie.

Jej przypadek jest o tyle szczególny, że rok temu Wimbledon był momentem szczególnym w karierze. To w kwalifikacjach w Roehampton sensacyjnie przegrała z Seleną Janicijevic. To była jej dziewiąte porażka z rzędu, straciła chęć gry w tenisa. Wyjechała na południe Francji, zrobiła kilka wolnych miesięcy. Wróciła jesienią, ale bez przełomu, jedyne sukcesy odnosiła w turniejach ITF.

I na dobrą sprawę w eliminacjach Wimbledonu by nie zagrała, gdyby nie wycofania innych zawodniczek. Wskoczyła do drabinki jako przedostatnia, jednej pozycji zabrakło zaś dla Martyny Kubki.

Awansowała do drugiej rundy, dziś o finał kwalifikacji grała z Kaylą Day - juniorską mistrzynią US Open sprzed 10 lat. I dobrze szło jej do stanu 1:1 i 30-0. A później leworęczna Amerykanka była już wyraźnie lepsza. W każdym elemencie, a zdesperowana Andriejewa starała się uderzać coraz mocniej i coraz bliżej linii. Tyle że nie trafiała, stąd aż 24 niewymuszone błędy w całym spotkaniu. Przegrała to starcie 2:6, 2:6 - i to Kayla Day będzie rywalką Kawy w czwartkowym finale.

Znów więc tylko jedna Andriejewa zagra w Wielkim Szlemie.

Mirra Andriejewa William West AFP

Erika Andriejewa Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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