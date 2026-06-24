Czarny dzień u Andriejewych. Wpadka Mirry, później wieści z Londynu. Koniec Wimbledonu
Dla polskich kibiców środowa rywalizacja tenisowa będzie się wiązać z porażką Igi Świątek, turniejowej "1", w Bad Homburg. Zanim jednak zawodniczki z Raszyna pożegnała się z imprezą w Hesji, dość sensacyjnie swój mecz przegrała też rozstawiona z dwójką Mirra Andriejewa. Mistrzyni Roland Garros dość gładko przegrała z niestabilną ostatnio Jekateriną Aleksandrową. A później jej rodzina otrzymała kolejny cios, wieści napłynęły z Londynu. Dotyczyły Wimbledonu.
Wimbledon zbliża się wielkimi krokami - w piątek odbędzie się ceremonia losowania, w poniedziałek ruszą zmagania w pierwszej rundzie singla kobiet i mężczyzn. Anglicy dalej bowiem, jako jedyni w Wielkim Szlemie, nie zdecydowali się na przyspieszenie o jeden dzień rywalizacji, by w miarę równomiernie rozłożyć spotkania 1/64 finału i dać nieco odpoczynku tym, którzy kończyli poprzednie turnieje w weekend.
W tych głównych drabinkach na pewno pojawi się sześć polskich nazwisk, ale niewykluczone, że będzie też i siódme. Mowa o Katarzynie Kawie, która w czwartek zagra decydujące spotkanie, a choć jest rozstawiona z "14", raczej nie będzie faworytką.
33-letnia Polka grała dziś swój drugi mecz w ośrodku tenisowym w Roehampton - nie bez kłopotów pokonała Lucrezię Stefanini, Włoszka w trzecim secie miała już problemy fizyczne. Wtedy było już jasne, z kim zagra o drugi w swojej karierze Wimbledon. I ta wiadomość była ściśle związana z rodziną Andriejewych.
Czarna środa rodziny Andriejewych. Erika podążyła śladem Mirry
Dziś bardziej znaną tenisistką jest oczywiście 19-letnia Mirra, która niespełna trzy tygodnie temu wygrała Roland Garros. To jednak jej starsza siostra Erika przecierała szlaki w zawodowym tourze i jako pierwsza znalazła się w TOP 100 na świecie.
Takich "tenisowych sióstr" nie ma oczywiście zbyt wiele, na pierwszy plan rzucają się oczywiście Serena i Venus Williams. Bardzo wysoko doszły siostry-bliźniaczki Pliskove - Karolina i Kristyna, choć ta druga już zakończyła karierę. No i oczywiście siostry Radwańskie, Urszula nadal jest czynną tenisistką. Można też wymieniać kolejne nazwiska: Kudiermietowe, Fruhvirtowe...
Dziś z tego siostrzanego grona to jednak Mirra Andriejewa ma najjaśniejsze perspektywy - tytuł w Paryżu potwierdził, że wkrótce może zostać światową "1". Choć wciąż bywa niestabilna - w Bad Homburg przegrała już pierwsze spotkanie, z Jekateriną Aleksandrową. Co dziwne, oddała starszej rodaczce siedem gemów z rzędu. I przegrała: 3:6, 4:6.
To nie była jednak jedyna zła wiadomość dla całej rodziny Andriejewych. Druga nadeszła wkrótce z Londynu, gdzie 22-letnia Erika walczyła o swój kolejny start w Wimbledonie.
Jej przypadek jest o tyle szczególny, że rok temu Wimbledon był momentem szczególnym w karierze. To w kwalifikacjach w Roehampton sensacyjnie przegrała z Seleną Janicijevic. To była jej dziewiąte porażka z rzędu, straciła chęć gry w tenisa. Wyjechała na południe Francji, zrobiła kilka wolnych miesięcy. Wróciła jesienią, ale bez przełomu, jedyne sukcesy odnosiła w turniejach ITF.
I na dobrą sprawę w eliminacjach Wimbledonu by nie zagrała, gdyby nie wycofania innych zawodniczek. Wskoczyła do drabinki jako przedostatnia, jednej pozycji zabrakło zaś dla Martyny Kubki.
Awansowała do drugiej rundy, dziś o finał kwalifikacji grała z Kaylą Day - juniorską mistrzynią US Open sprzed 10 lat. I dobrze szło jej do stanu 1:1 i 30-0. A później leworęczna Amerykanka była już wyraźnie lepsza. W każdym elemencie, a zdesperowana Andriejewa starała się uderzać coraz mocniej i coraz bliżej linii. Tyle że nie trafiała, stąd aż 24 niewymuszone błędy w całym spotkaniu. Przegrała to starcie 2:6, 2:6 - i to Kayla Day będzie rywalką Kawy w czwartkowym finale.
Znów więc tylko jedna Andriejewa zagra w Wielkim Szlemie.