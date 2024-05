Ogromne problemy gwiazd tenisa przed Rolandem Garrosem. To szansa dla Huberta Hurkacza

Jak się okazuje, na liście zawodników, którym grozi ominięcie imprezy wielkoszlemowej w Paryżu, znalazł się kolejny as - Daniił Miedwiediew . Rosjanin podczas turnieju w Madrycie dotarł aż do ćwierćfinału, w którym przyszło mu zmierzyć się z Jirim Lehecką. 28-latek zmuszony był jednak skreczować z powodu ogromnego bólu w okolicy pachwiny . Mistrz US Open z 2021 roku miał nadzieję, że to jedynie chwilowy skurcz, jednak wolał nie ryzykować. Od swojego fizjoterapeuty usłyszał bowiem, że jeśli nie jest to skurcz, to tak intensywna aktywność fizyczna może mu jedynie zaszkodzić. 28-latek na ten moment nie wie jednak, jak rozległe są jego obrażenia i czy finalnie dostanie on zielone światło na występ w Paryżu.