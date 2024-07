"Ze złamanym sercem muszę was wszystkich poinformować, że nie jestem w stanie zagrać w tegorocznej edycji The Championships . Próbowałam wszystkiego, żeby się przygotować, ale niestety moje ramię nie współpracowało" - przekazała Sabalenka na krótko przed swoim pierwszym meczem w lipcowym turnieju wielkoszlemowym.

Fatalne wieści dla Aryny Sabalenki. Może ominąć US Open

Kilka dni temu w mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że mimo kontuzji Aryna Sabalenka czuje się znakomicie i już planuje powrót na kort. Dwukrotna mistrzyni Australian Open miałaby rzekomo wrócić do rywalizacji już pod koniec lipca i wziąć udział w turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Wszystko wskazuje jednak, że pauza utytułowanej sportsmenki z Mińska potrwa dłużej, niż pierwotnie przypuszczano.

W rozmowie z WP SportoweFakty na temat kontuzji Aryny Sabalenki wypowiedział się Robert Spławski, specjalista w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Mężczyzna twierdzi, że z takim urazem wielka rywalka Igi Świątek może na ten moment jedynie pomarzyć o szybkim powrocie na kort. Czas rekonwalescencji potrwać może bowiem nawet około trzech miesięcy . “W tym czasie cały czas osoba poddaje się leczeniu. To są pewnego rodzaju ćwiczenia, terapie manualne oraz zabiegi fizykalne. B iałorusinka nie będzie odpoczywać w tym okresie, ale też nie powinna zagrać w żadnym turnieju przez ten czas " - zaznaczył.

Oznaczałoby to, że gdyby diagnoza Roberta Spławskiego okazała się prawidłowa, Sabalenka na kort wróciłaby dopiero w okolicach początku października. Dla tenisistki byłoby to równoznaczne z ominięciem ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego, US Open. Ten zaplanowano na przełom sierpnia i września.