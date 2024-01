Czarna seria trwa. Koszmar byłej liderki rankingu, mocny łomot w godzinę

Gdy Angelique Kerber ogłosiła wczesną jesienią, że na początku 2024 roku wróci do rywalizacji w turniejach WTA , pojawiły się głosy, że może być jej ciężko . Owszem, w ostatnim czasie kilka zawodniczek pokazało, że po przerwie macierzyńskiej można pokazać świetną dyspozycję, Elina Switolina błyszczała w Wimbledonie, Caroline Wozniacki pokazała się dobrej strony w US Open.

Problemy Kerber, problemy Bronzetti. W Linzu grały "o przełamanie"

25-letnia rywalka jest zawodniczką co najwyżej przeciętną. Polscy kibice mogą kojarzyć ją stąd, że latem dotarła do finału turnieju w Bad Homburg, tuż przed Wimbledonem, kosztem Igi Świątek. A to dlatego, że Polka chciała jak najszybciej znaleźć się w Londynie, więc - tłumacząc to gorszym samopoczuciem - oddała rywalizację w półfinale walkowerem.