Ćwierćfinalista Wimbledonu oskarżony o napaść! Musi się stawić przed sądem

Kyrgios znany jest nie tylko z efektownej gry, ale i kontrowersyjnych zachowań na korcie. Prawdziwym dowodem tego było starcie trzeciej rundy Wimbledonu przeciwko Stefanosowi Tsitsipasowi. Grekowi tak mocno dał się we znaki, że w pewnym momencie, gdy puściły mu nerwy... posłał on piłkę w trybuny, za co mógł zostać ukarany dyskwalifikacją. Po meczu przepraszał, ale podkreślał, że nie mógł znieść "cyrku", jaki po drugiej stronie siatki urządzał Australijczyk. Dodał też, że jego zachowanie sugeruje, że był zbirem już w szkolnych czasach.

Nick Kyrgios oskarżony o napaść

W środę zawodnik z Canberry zagra o półfinał turnieju na Wyspach, a jego rywalem będzie Cristian Garin. Kto wie jednak, czy z równowagi Kyrgiosa nie wytrącą napływające z jego ojczyzny doniesienia. Media informują bowiem, że został oskarżony o napaść na byłą dziewczynę i musi stanąć przed sądem.

Jak czytamy, do zdarzenia miało dojść w grudniu 2021 roku. Telewizja "Sky" cytuje adwokata zawodnika, Jasona Moffetta, który stwierdził, że "charakter zarzutu jest poważny", a Kyrgios zdaje sobie z tego sprawę.

