Ćwierćfinał i rekord Fręch, a to nie koniec. W tle już sprawa Australian Open

Przełomowy sezon dla Magdaleny Fręch. I to nie tylko za sprawą rekordowego Australian Open

Rok temu, jesienią, łodzianka walczyła o to, by nie stracić miejsca pod koniec pierwszej setki, bo to dawało jej miejsce w głównej drabince Australian Open. Udało się, świetnie zagrała pod koniec października w zawodach ITF W100 w Les Franqueses del Valles, dorzuciła 140 pkt do rankingu i dopięła swego. A dalszy ciąg już znamy. Czwarta runda w Melbourne, czyli lepszy występ niż Igi Świątek, pierwszy w karierze awans do czołowej pięćdziesiątki światowej listy, przez moment pozycja polskiej rakiety numer dwa w rankingu.