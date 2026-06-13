Iga Świątek przygotowuje się już do rywalizacji na trawie - zacznie ją za półtora tygodnia w Bad Homburg. Maja Chwalińska w końcu, po pracowitych trzech tygodniach w Paryżu, korzysta wreszcie z chwili wolnego i wypoczywa nad morzem. A reszta reprezentantów Polski już gra i szykuje formę na Wimbledon.

Magda Linette świetnie prezentowała się w Libema Open w Holandii - wygrała trzy spotkania, dziś - już w półfinale - była nieznacznie gorsza od Barbory Krejcikovej. Niedługo po niej na kort wyszedł Kamil Majchrzak - pokonał słynnego Daniiła Miedwiediewa, a przecież to było już jego drugiego starcie w tym tygodniu z graczem z TOP 10 rankingu ATP. Wcześniej w całej karierze wygrał tylko jedną taką potyczkę. Aby sięgnąć po tytuł będzie jeszcze musiał ograć trzecią gwiazdę - szóstego na świecie Alexa De Minaura. I to też jest jak najbardziej możliwe.

Miłe wiadomości nadeszły z Egiptu - Martyna Kubka najpierw awansowała do finału turnieju ITF W50, co bardzo zbliża ją już do występu w kwalifikacjach US Open. A później wygrała turniej deblowy. Magdalena Fręch przeszła z kolei pierwszą rundę eliminacji w Berlinie, broniąc piłek meczowych. A na koniec została jeszcze Katarzyna Kawa - grająca o finał WTA 125 w Modenie. Mecz niezwykle dla niej istotny, bo zwycięstwo zapewniło jej już rozstawienie w drabince eliminacji Wimbledonu.

Tyle że mierzyła się z najwyżej rozstawioną zawodniczką w tym turnieju - Victorią Jimenez Kasintsevą. I przez 45 minut była wyraźnie słabsza od reprezentantki Andorry.

WTA 125 Memorial Eugenio Fontana w Modenie. Katarzyna Kawa grała o finał. Rywalką turniejowa "1"

Przed turniejem w Modenie Kawa zajmowała 143. miejsce w rankingu WTA. Zaliczyłą duży skok po kwietniowej imprezie w chińskim Huzhou, tam wygrała również turniej rangi 125 na mączce. Co pozwoliło jej uzyskać rozstawienie w drabince eliminacji Roland Garros. W Paryżu skończyła występ na drugiej rundzie, jej pogromczyni Claire Liu zagrała później w głównych zmaganiach.

Impreza we Włoszech była dla niej ostatnią szansą, by uzyskać uprzywilejowany status także podczas Wimbledonu. Mimo że nie planuje żadnych startów na trawie przed londyńskim turniejem. W Modenie rywalizacja odbywa się na mączce.

Katarzyna Kawa IMAGO/Claudio Gärtner East News

Dziś jej rywalką była rozstawiona z "1" Victoria Jimenez Kasintseva - 20-latka z Andory wiosną wskoczyła nawet na chwilę do najlepszej setki rankingu WTA. Miała też kilka udanych turniejów na kortach twardych, w Meridzie ograła choćby w potyczce o ćwierćfinał Magdę Linette. Tyle że na mączce, o dziwo, szło jej jak po grudzie. Aż przyszedł turniej we Włoszech, tu wygrała już trzy spotkania.

Dziś też była na dobrej drodze do uzyskania awansu do finału - łatwo wygrała pierwszą partię z Polką 6:2, w drugiej zanotowała przełamanie, odskoczyła na 2:0. Miała też okazję na 3:0, Kawa się wybroniła. I sama zdołała szybko odrobić stratę breaka.

W grze Polki można było zauważyć dość istotną zmianę - byłą coraz bardziej agresywna, spychała przeciwniczkę do defensywy. Wciąż dużo było tu walki, breakpointów, ale po przełamaniu przez Katarzynę na 4:3, coś jednak pękło. Polka wygrała tego seta 6:4, jej rywalka - sfrustrowana - udała się do szatni. I była to jednak z dłuższych przerw między setami.

Te minuty dobrze podziałały jednak na wyżej klasyfikowaną zawodniczkę, która każde uderzenie wspierała równie potężnym okrzykiem. To ona przełamała Kawę na 3:1 i... stanęła. 33-latka z BKT Advantage Bielsko-Biała dość gładko wygrała cztery kolejne gemy, rzadko się myliła. Potrzebowała jeszcze jednego, ten dziewiąty w trzeciej partii był rzeczywiście zacięty. Aż w końcu to jednak Kawa zdobyła ostatni punkt, a rywalce rozjechały się nogi.

Polka wygrała 2:6, 6:4, 6:3. W finale jej rywalką będzie Laura Samson lub Lucia Bronzetti. Kawa zapewniła sobie awans na co najmniej 126. miejsce w rankingu, to da rozstawienie w kwalifikacjach Wimbledonu. A jeśli wygra w Modenie tytuł, będzie 120. lub 121.

Katarzyna Kawa Foto Olimpik/Nur Photo AFP





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