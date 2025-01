Cudowne odrodzenie Fręch w starciu z Andriejewą. O losach awansu decydował trzeci set

Magdalena Fręch przystępowała do tegorocznych zmagań w Melbourne po sporych kłopotach zdrowotnych. Przed startem turnieju w stolicy stanu Wiktoria zmagała się ze złamanym palcem u nogi oraz nie wygrała żadnego spotkania w turniejach podprowadzających pod Australian Open. Dopiero na obiektach w Melbourne Park znów mogliśmy zobaczyć zawodniczkę KS Górnik Bytom w lepszej dyspozycji.

Na otwarcie zmagań łodzianka pokonała rewelację ostatnich tygodni - Polinę Kudiermietową. W kolejnej fazie również zmierzyła się z Rosjanką. Nasza tenisistka bardzo słabo weszła w spotkanie z Anną Blinkową. W pomeczowym wywiadzie dla Eurosportu przyznała, że nie mogła się odpowiednio rozgrzać ze względu na opady deszczu, które opóźniły start pojedynku i stąd potrzebowała czasu, by lepiej zaaklimatyzować się do warunków. Od drugiej partii przejęła inicjatywę na korcie i ostatecznie triumfowała 0:6, 6:0, 6:2 .

Rywalką 27-latki w walce o awans do 1/8 finału i wyrównanie rezultatu z ubiegłorocznego Australian Open okazała się następna tenisistka z Rosji. Tym razem trafiła jednak na najmocniejszą z nich, czyli Mirrę Andriejewą. Dotychczas obie nigdy nie miały okazji ze sobą rywalizować. Z utalentowaną nastolatką mierzyły się za to Iga Świątek i Magda Linette. Każda z nich zanotowała już po jednej wygranej. Na to samo polowała dzisiaj zawodniczka urodzona w Łodzi.