W tenisie nie brakuje inspirujących historii graczy, którzy wbrew przeciwnościom losu starają się gonić za marzeniami i odnosić sukcesy. W końcu do niełatwych należały początki Novaka Djokovicia, który wychowywał się w kraju objętym wojną. Nie inaczej było w przypadku Syryjczyka, Hazema Nawa, który we wtorek zapisał się w historii.

Niewiele brakowało, a marzenia, a nawet życie Nawa mogłyby szybko się zakończyć. Kilka kilometrów od jego domu - w Aleppo toczyły się krwawe walki, ale nie powstrzymywało go to przed wychodzeniem na treningi. Po przenosinach do Damaszku cudem uniknął śmierci. Podczas jednego z treningów blisko niego wybuchła wojna. Skończyło się na szczęście jedynie na urazie ręki i operacji.