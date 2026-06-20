Aryna Sabalenka formę na trawie przed wielkoszlemowym Wimbledonem szlifuje w Berlinie, tutaj liderka światowego rankingu zaczęła turniej WTA 500 od pokonania w dwóch setach Jekateriny Aleksandrowej. W ćwierćfinale Białorusinka trafiła na występującą z dziką kartą Nikolą Bartunkovą, 20-letnią Czeszką plasującą się na 62. miejscu w światowym zestawieniu. Dość nieoczekiwanie niżej notowana zawodniczka postawiła się faworytce, pierwszego seta wygrała 6:2, w drugim prowadziła 4:0.

W drugim secie meczu sędziowanego przez Polkę, Katarzynę Radwan-Cho, doszło jednak do zwrotu akcji, tenisistka z Mińska najpierw doprowadziła do stanu 4:4, później w końcówce wygrała tie-breaka. A w trzeciej partii przypieczętowała zwycięstwo i awans.

Sabalenka mimo triumfu nad Czeszką miała jednak świadomość, że dokonała pewnego rodzaju cudu, o czym sama zawodniczka powiedziała podczas wywiadu udzielonego na korcie. Liderka światowego rankingu przyznała, że przy stanie 2:6, 0:4, gdy dobrze zaczęła spisywać się przy własnym serwisie, zyskała w końcu pewność siebie. "Pomyślałam, że być może pokażę jej, że wciąż mam coś do zaoferowania" - powiedziała.

WTA Berlin. "Cud" w meczu Aryny Sabalenki, sama przyznała

Rozstawiona z "1" zawodniczka podkreśliła, że starała się "utrzymać" w grze i odnaleźć w końcu swój rytm. Nie ukrywała jednak, że był to po prostu "szczęśliwy" mecz, ponieważ równie dobrze to Czeszka mogła wygrać.

Cudownie wróciłam do gry w drugim secie i wtedy oczywiście nabrałam pewności siebie, że mogę wygrać ten mecz

Czeszka postawiła się faworytce także w trzecim secie, wprawdzie została przełamana już na początku partii, ale po chwili odpowiedziała przełamaniem powrotnym, doprowadziła nawet do stanu 4:4 i serwowała po to, by objąć prowadzenie. Ta sztuka jej się nie udała, finalnie triumfowała Białorusinka, ale mimo to Sabalenka doceniła klasę rywalki.

"Grała niesamowity tenis, niewiele mogłam zrobić. Poziom był niewiarygodny i szczerze mówiąc, czułam, że to jej mecz. Co za zawodniczka. Co za niesamowita młoda dziewczyna i z pewnością przyszła supergwiazda" - skwitowała liderka rankingu.

Sabalenka w półfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą, drugą partę w Berlinie utworzą Linda Noskova i Alexandra Eala.





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