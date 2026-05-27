Cud gonił cud w Paryżu. 3:6 Andriejewej ze 175. rakietą świata. Demolka na koniec

Sensacje w tenisowych Wielkich Szlemach zdarzają się od czasu do czasu, choć zwykle na etapach pierwszych dwóch, trzech rund nie dotyczą tych największych gwiazd. Iga Świątek od 2019 roku nie odpadła przed drugą rundą, a przecież wtedy dopiero stawiała pierwsze kroki na poziomie WTA. Aryna Sabalenka od kilku lat notuje starty, w których odchodzi co najmniej do ćwierćfinałów. A teraz te dwie gwiazdy rozdzieliła Jelena Rybakina, która w Paryżu mogła nawet wskoczyć na fotel liderki - pod warunkiem końcowego triumfu.

Dziś już wiemy, że tak się nie zdarzy. Rybakina przegrała w drugiej rundzie z Julią Starodubcewą, a w jej ślady poszła też Jasmine Paolini. Marta Kostiuk uratowała się po przegranym secie, kontuzja wyłączy z kolei z gry na dłuższy czas Hailey Baptiste. Odpadła Jelena Ostapenko, a przecież już we wtorek za burtą turnieju znalazła się Jessica Pegula.

W środę do walki o 1/16 finału ruszyła także Mirra Andriejewa, wciąż zawodniczka z najlepszej dziesiątki, która świetnie czuje się na mączce. W Paryżu była już w półfinale i ćwierćfinale, niedawno grała o tytuł w Madrycie. I miała idealną dla siebie ścieżkę: najpierw spotkanie ze 181. w rankingu Fioną Ferro, dziś zaś ze 175. Mariną Bassols Riberą.

Francuzkę pokonała pewnie, teraz zaś pojawiły się niespodziewane kłopoty.

Roland Garros. Mirra Andriejewa kontra Marina Bassols Ribera. Sensacyjny początek na Court Simonne Mathieu

26-letnia Hiszpanka nie jest nawet zawodniczką z drugiego szeregu, a z trzeciego. W całej swojej karierze nie wbiła się jeszcze do najlepszej setki rankingu, zagrała zaledwie jedno spotkanie z rywalką z TOP 30 - przegrała dwa lata temu w US Open z Barborą Krejcikovą. Nie imponuje serwisem, jej najmocniejsze pierwsze podanie było słabsze od średniej wszystkich pierwszych podań Andriejewej. A mimo to od początku dość dobrze radziła sobie w tym elemencie, choć i 19-letnia Rosjanka nie zawodziła.

Wieczorny mecz Mirry Andriejewej przy niemal pustych trybunach Court Simonne Mathieu

W szóstym gemie, ku osłupieniu kibiców, Andriejewa została jednak przełamana. Od razu odpowiedziała re-breakiem, ale kolejny gem znów przyniósł jej kilka błędów. Bassols Ribera za chwilę wykorzystała tę sytuację, po 37 minutach miała 6:3 w garści. Zatrważał bilans Andriejewej - zaledwie pięć winerów i aż 18 niewymuszonych błędów. A przecież to był bardzo krótki gem, Hiszpanka zdobyła w nim 25 punktów.

Rosjanka miała już podobne wpadki w poprzednim sezonie, zwłaszcza w końcówce - to one zabrały jej miejsce w WTA Finals. W tym roku raczej ich unikała, choć pojawiały się słabsze momenty. Tyle że nie w meczach z zawodniczka w końca drugiej setki rankingu.

Tym razem zareagowała jednak pozytywnie. Zaczęła częściej zbiegać do siatki, była tu bezbłędna. Poprawiła return, wyeliminowała niewymuszone błędy. Momentalnie znalazło to odzwierciedlenie w wyniku. Odskoczyła Hiszpance na 5:0, seta wygrała 6:1.

Trzeciego seta Bassols Ribera rozpoczęła a najgorszy możliwy sposób - została od razu przełamana, na końcu popełniła podwójny błąd serwisowy. To już była lawina pomyłek z jej strony, której nie potrafiła zatrzymać. Bardzo podobny był tu scenariusz - tym razem 4:0, a na końcu 6:1.

O czwartą rundę Andriejewa zagra w piątek z Marie Bouzkovą.

