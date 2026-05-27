Cud gonił cud w Paryżu. 3:6 Andriejewej ze 175. rakietą świata. Demolka na koniec

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Środowa rywalizacja w drugiej rundzie French Open zaczęła się na Stade de France dość spokojnie, swoje mecze wygrały m.in. Iga Świątek, Belinda Bencic i Elina Switolina. A później zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe, z których najciekawszą była porażka Jeleny Rybakiny. Po stracie seta wracała do gry Marta Kostiuk, odpadła Jasmine Paolini, kontuzji doznała Hailey Baptiste. Na sam koniec na Court Simonne Mathieu pojawiła się Mirra Andriejewa. Jej triumf z 26-letnią Mariną Bassols Riberą wydawał się być formalnością. Tymczasem hiszpańska kwalifikantka wygrała seta otwarcia 6:3.

article cover
Mirra Andriejewa, Roland Garros 2026Ibrahim Ezzat/Nur PhotoAFP

Sensacje w tenisowych Wielkich Szlemach zdarzają się od czasu do czasu, choć zwykle na etapach pierwszych dwóch, trzech rund nie dotyczą tych największych gwiazd. Iga Świątek od 2019 roku nie odpadła przed drugą rundą, a przecież wtedy dopiero stawiała pierwsze kroki na poziomie WTA. Aryna Sabalenka od kilku lat notuje starty, w których odchodzi co najmniej do ćwierćfinałów. A teraz te dwie gwiazdy rozdzieliła Jelena Rybakina, która w Paryżu mogła nawet wskoczyć na fotel liderki - pod warunkiem końcowego triumfu.

Zobacz również:

Iga Świątek znów może wyjść z cienia Jeleny Rybakiny i zostać numerem 2 na świecie
Tenis

Potężna sensacja z Rybakiną. Świątek znów światową dwójką? Oto warunek

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Dziś już wiemy, że tak się nie zdarzy. Rybakina przegrała w drugiej rundzie z Julią Starodubcewą, a w jej ślady poszła też Jasmine Paolini. Marta Kostiuk uratowała się po przegranym secie, kontuzja wyłączy z kolei z gry na dłuższy czas Hailey Baptiste. Odpadła Jelena Ostapenko, a przecież już we wtorek za burtą turnieju znalazła się Jessica Pegula.

W środę do walki o 1/16 finału ruszyła także Mirra Andriejewa, wciąż zawodniczka z najlepszej dziesiątki, która świetnie czuje się na mączce. W Paryżu była już w półfinale i ćwierćfinale, niedawno grała o tytuł w Madrycie. I miała idealną dla siebie ścieżkę: najpierw spotkanie ze 181. w rankingu Fioną Ferro, dziś zaś ze 175. Mariną Bassols Riberą.

Francuzkę pokonała pewnie, teraz zaś pojawiły się niespodziewane kłopoty.

Zobacz również:

Magda Linette i Iga Świątek
Tenis

Świat czekał na hit Świątek - Ostapenko. Linette powiedziała: sprawdzam

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Roland Garros. Mirra Andriejewa kontra Marina Bassols Ribera. Sensacyjny początek na Court Simonne Mathieu

26-letnia Hiszpanka nie jest nawet zawodniczką z drugiego szeregu, a z trzeciego. W całej swojej karierze nie wbiła się jeszcze do najlepszej setki rankingu, zagrała zaledwie jedno spotkanie z rywalką z TOP 30 - przegrała dwa lata temu w US Open z Barborą Krejcikovą. Nie imponuje serwisem, jej najmocniejsze pierwsze podanie było słabsze od średniej wszystkich pierwszych podań Andriejewej. A mimo to od początku dość dobrze radziła sobie w tym elemencie, choć i 19-letnia Rosjanka nie zawodziła.

Zawodniczka w różowej sukience odbija piłkę tenisową na czerwonym korcie podczas meczu, trybuny w tle są częściowo zapełnione widzami.
Wieczorny mecz Mirry Andriejewej przy niemal pustych trybunach Court Simonne MathieuANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP

W szóstym gemie, ku osłupieniu kibiców, Andriejewa została jednak przełamana. Od razu odpowiedziała re-breakiem, ale kolejny gem znów przyniósł jej kilka błędów. Bassols Ribera za chwilę wykorzystała tę sytuację, po 37 minutach miała 6:3 w garści. Zatrważał bilans Andriejewej - zaledwie pięć winerów i aż 18 niewymuszonych błędów. A przecież to był bardzo krótki gem, Hiszpanka zdobyła w nim 25 punktów.

Rosjanka miała już podobne wpadki w poprzednim sezonie, zwłaszcza w końcówce - to one zabrały jej miejsce w WTA Finals. W tym roku raczej ich unikała, choć pojawiały się słabsze momenty. Tyle że nie w meczach z zawodniczka w końca drugiej setki rankingu.

Zobacz również:

Magdalena Fręch rywalizowała o awans do trzeciej rundy Roland Garros
Roland Garros

3:5 0-40 w meczu Fręch i niebywały zwrot akcji. Wszystko jasne po 109 minutach

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

Tym razem zareagowała jednak pozytywnie. Zaczęła częściej zbiegać do siatki, była tu bezbłędna. Poprawiła return, wyeliminowała niewymuszone błędy. Momentalnie znalazło to odzwierciedlenie w wyniku. Odskoczyła Hiszpance na 5:0, seta wygrała 6:1.

Trzeciego seta Bassols Ribera rozpoczęła a najgorszy możliwy sposób - została od razu przełamana, na końcu popełniła podwójny błąd serwisowy. To już była lawina pomyłek z jej strony, której nie potrafiła zatrzymać. Bardzo podobny był tu scenariusz - tym razem 4:0, a na końcu 6:1.

O czwartą rundę Andriejewa zagra w piątek z Marie Bouzkovą.

Zobacz również:

Jelena Rybakina
Roland Garros

Sensacyjna porażka Rybakiny. W Paryżu już głośno o tym, co zrobił jej trener

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Zawodniczka tenisa ubrana w czerwoną koszulkę i czarną czapkę z daszkiem, wyraża silne emocje przez otwarte usta jakby krzycząc podczas meczu.
Mirra AndriejewaGreg BAKERAFP


Marcin Smolarczyk: Liczymy na to, że struktury szkoleniowe w klubach zapewnią dopływ zawodników. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja