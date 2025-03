Nie jest łatwo wrócić do sportu po ponad rocznej przerwie. A jeszcze trudniej jest wrócić na szczyty zawodowego sportu, gdzie się już przecież było. Taką drogę pokonuje od kilku tygodni małymi krokami Kaja Juvan - słoweńska tenisistka, o której Iga Świątek mówiła, że "jest jej najbliższą osobą w całym tourze" .

Skąd więc wzięła się ta ich znajomość? Obie spotkały się w niemal dziecięcych czasach, w 2014 roku, podczas turnieju Tennis Europe's Summer Cups. Kaja grała, Iga siedziała na trybunach i czytała książkę, raz po raz zerkając na kort. Po latach przyznała, że Juvan może być jedynką tenisistką w tourze, która czyta tyle co ona. Zaczęły wspólnie grać, doszły do wielkoszlemowych finałów debla w juniorskich zmaganiach. A na końcu razem wygrały młodzieżowe igrzyska w Buenos Aires. Słowenka byłą wtedy wyżej notowana w rankingu, ale to kariera Polki ruszyła jak z kopyta.